Homem é preso com 12kg de skunk em Juazeiro do Norte

Francisco Rafael da Silva, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira, 7, em um imóvel com 12 quilos de skunk, balanças de precisão e dinheiro. Os materiais foram apreendidos pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O homem já possui passagens por posse de drogas e foi capturado em Juazeiro do Norte, em uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes na região do Cariri. As investigações realizadas pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte apontam que o homem seria responsável pela comercialização dos ilícitos na região.

Durante abordagem, foram encontrados 12 tabletes de maconha do tipo skunk (maconha com alto teor de tetraidrocanabinol), pesando um quilo cada um.

Ainda durante as diligências, 36 gramas de maconha foram localizados dentro do carro do suspeito. Um simulacro de pistola, três balanças de precisão e dinheiro também foram apreendidos. Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido para a sede da delegacia, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas contra ele. As investigações seguem no sentido de identificar mais partícipes da atividade criminosa.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 88 9861-6987, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos

