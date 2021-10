Escolas de Farias Brito suspendem aulas presenciais após 18 novos casos de Covid na cidade

O município de Farias Brito, localizado na Região do Cariri cearense, registrou nos últimos 15 dias o total de 18 casos de Covid-19. Deste total, 15 foram no distrito de Nova Betânia, sendo quatro casos registrados em uma escola da rede pública da região. Devido ao aumento de casos, a Secretaria de Saúde de Farias Brito informou, em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 6, que algumas escolas do município estão com as aulas presenciais suspensas por 14 dias.

No balanço dos casos, a Secretaria de Saúde do município informou que, fora os 15 casos em Nova Betânia, um foi localizado no distrito de Monte Pio e dois na sede do município de Farias Brito, e que do total dos 18 casos, cinco estão sendo investigados como suspeitos da variante Delta.

A pasta da saúde comunicou que tomou algumas medidas de controle para evitar aumento dos casos. Entre elas, estão o isolamento social dos casos positivos, testagem das pessoas que tiveram contato com os casos positivos, sanitização das escolas, fechamento de salas de aulas, assim como a suspensão das atividades nas instituições.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta quarta-feira, 6, a secretária da Saúde de Farias Brito, Marcleide Nascimento, comentou sobre o registro de casos no município e nas escolas e as medidas de controle adotadas. “De imediato, nós suspendemos as aulas presenciais. Fizemos a testagem nas pessoas que tiveram contato e suspendemos também quaisquer atividades e restringimos algumas coisas dentro do distrito de Nova Betânia”, disse.

Para acompanhar os novos casos de Covid-19 registrados nas últimas duas semanas na cidade, a titular da pasta informou que está havendo um monitoramento desses pacientes. “Estamos monitorando os casos, fazendo acompanhamento, principalmente das pessoas que testaram positivo para a doença”, informa.

As aulas presenciais nas escolas da rede pública de ensino do município de Farias Brito retornaram no dia 8 de agosto, em formato híbrido, com uma parte dos alunos de forma presencial e a outra parte no formato remoto. Devido ao aumento de casos do novo coronavírus da doença e a suspensão das aulas por 14 dias, o retorno das atividades presenciais nas instituições está previsto para o dia 15 de outubro, conforme informou Marcleide Nascimento.

