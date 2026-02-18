Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PT nega propaganda eleitoral em desfile que homenageou Lula

PT nega propaganda eleitoral em desfile que homenageou Lula

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Partido argumenta que não houve pedido explícito de voto no espetáculo apresentado pela Acadêmicos de Niterói e que enredo é manifestação da liberdade de expressão artística.O PT negou nesta segunda-feira (16/02) que tenha havido propaganda eleitoral antecipada no desfile carnavalesco da escola de samba Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O partido cita a Lei das Eleições e argumenta que o pedido explícito de voto é elemento indispensável para caracterização de irregularidade eleitoral e não existe nesse caso. Segundo o PT, o desfile foi concebido e executado exclusivamente pela escola de samba, sem qualquer participação ou financiamento do partido ou de Lula. Para o partido, o enredo apresentado é manifestação típica da liberdade de expressão artística e cultural, como assegurado pela Constituição. O PT argumentou ainda que "jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que manifestações políticas e culturais espontâneas de artistas constituem exercício legítimo da liberdade de expressão, inclusive em contextos eleitorais e em eventos públicos”. "À luz desses elementos", afirmou o PT, "não há fundamento jurídico para qualquer discussão sobre inelegibilidade relacionada ao episódio". Oposição discorda Adversários políticos do PT afirmaram nesta segunda-feira ter havido propaganda eleitoral antecipada, seis meses antes do permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois de ter anunciado a intenção de concorrer à Presidência este ano, o senador Flávio Bolsonaro disse que protocolará uma ação no tribunal. O Partido Novo anunciou que tomará a mesma medida. Segundo a oposição, Lula utilizou um evento cultural de grande porte para promover sua imagem pessoal antes das eleições. O presidente assistiu ao desfile do camarote do Sambódromo, acompanhado de sua esposa, Janja da Silva, diversos ministros e outros políticos. as (OTS, Efe)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar