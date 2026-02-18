Carnaval 2026: PM do Rio prende 458 suspeitos de crimes

Durante o período carnavalesco, recursos de tecnologia empregados no policiamento auxiliaram na localização de um indivíduo com mandado de prisão em aberto durante evento na região do Cacuia, Ilha do Governador. Após alerta do sistema de reconhecimento facial, equipes do 17º BPM realizaram a abordagem e confirmaram a identidade do foragido do sistema prisional.

“As ações de revista nos acessos aos blocos e megablocos integraram a estratégia preventiva da corporação para reduzir delitos oportunistas e combater a economia do crime, retirando de circulação objetos utilizados para intimidação e furtos rápidos, especialmente de celulares - produtos que alimentam cadeias ilegais de revenda”, explica a Polícia Militar.

Ao longo do período, mais de 12.500 policiais militares foram empregados em um esquema de policiamento ostensivo e ininterrupto.

Defesa do Consumidor

O combate a bebidas falsificadas, a venda de produtos sem procedência, a oferta de alimentos vencidos e a falta de acessibilidade estiveram entre as ações dos agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ que, durante os desfiles das escolas de samba, multaram sete camarotes.

Para o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, a ausência de estrutura adequada representou uma falha grave. “A acessibilidade não é um diferencial, é uma obrigação legal. Quando um espaço não garante condições adequadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ele fere direitos básicos do consumidor como a igualdade, a segurança e a adequada prestação do serviço. Estamos falando de dignidade, inclusão e respeito à lei”, avaliou.

Além da acessibilidade, a fiscalização também analisou a qualidade e a procedência das bebidas, bem como a comercialização de alimentos. Alguns estabelecimentos descumpriram normas básicas como a exposição clara de preços e a afixação do cartaz do Procon 151.