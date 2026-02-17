Confira a programação do Carnaval do DF nesta terça-feira

O Carnaval de 2026 no Distrito Federal continua nesta terça-feira (17) com uma programação plural, das sátiras políticas do histórico bloco Pacotão às guitarras distorcidas do Porão do Rock. No total, a festa popular conta com 73 blocos nas diversas regiões administrativas. O Carnaval de 2026 no Distrito Federal continua nesta terça-feira (17) com uma programação plural, das sátiras políticas do histórico bloco Pacotão às guitarras distorcidas do Porão do Rock.

Para quem busca estruturas fixas, três pontos principais no Plano Piloto funcionarão durante todo o feriado.

Gran Folia 2026 , na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2), das 16h às 01h.

, na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2), das 16h às 01h. Plataforma Monumental , no Museu Nacional da República, com festa garantida das 13h às 21h.

, no Museu Nacional da República, com festa garantida das 13h às 21h. Setor Carnavalesco Sul (Brasília em Folia), ocupando as quadras 3 e 5 do Setor Comercial Sul e a Via S2, das 10h às 22h. O irreverente bloco Pacotão faz sua concentração na 302 Norte ao meio-dia. Fiel à tradição, o cortejo segue pela contramão da W3 Norte, em direção à Gran Folia, das 12h às 20h. Após o sucesso de domingo (15), o Ventoinha de Canudo retorna para encantar a 201 Norte e o túnel da tesourinha das 16h às 22h. Dando continuidade à pauta da inclusão, o Estacionamento 12 do Parque da Cidade recebe o bloco Portadores da Alegria. dedicado a pessoas com deficiência (PcD) e ao público infantil, das 12h às 20h.

Para quem quer dar uma pausa no samba, a terça-feira oferece opções para os amantes do rock e da música eletrônica. O bloco do Porão do Rock vai ocupar o Setor Bancário Sul (Quadra 4) a partir das 12h30, com a mistura de ska e ritmos carnavalescos com a energia do rock. Já os fãs de música eletrônica têm encontro marcado no Setor Bancário Sul (Quadra 1), atrás do Edifício Luiza, das 15h às 22h, com o Bloco T.H.C. Em Planaltina, a Praça do Museu será o palco das bandas do Carna Rock das 15h às 21h. Além do rock, a cidade oferece o Bloco do Seu Julio, que anima o Parque de Exposições das 14h às 20h.

>> Confira a programação completa desta terça-feira (17): Bloco Portadores da Alegria - 12h às 20h – Estacionamento 12 - Parque da Cidade (infantil e inclusivo, dedicado a pessoas com deficiência) Bloco H Zeiros - 14h às 22h - AE 03, Praça Central do Riacho Fundo I, Riacho Fundo Bloco do Porão do Rock - a partir das 12h30 - Setor Bancário Sul (Quadra 4), próximo à Galeria dos Estados (rock, ska, ritmos carnavalescos)

Bloco de Pífanos Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - Atrás da comercial da 201 Norte, rumo ao túnel da tesourinha da 201/202 Norte, Plano Piloto (pífanos e percussão) Carna Rock 2026 - 15h às 21h – Praça do Museu, Planaltina Carnasarau - 17h às 23h - Praça da Bíblia, QNP 19, Área Especial, Ceilândia Norte