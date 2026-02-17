Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta terça
Veja a programação:
Fervo da Lud
Hora: 07:00 Endereço: R. Primeiro de Março, 33 – Centro
Orquestra Voadora
Hora: 15:00 Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 735 – Glória
Banda de Ipanema
Hora: 15:00 Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 – Ipanema
Bloco Quizomba
Hora: 08:00 Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 1550 – Glória
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Empurra que pega do Leblon - EMPURRA QUE PEGA DO LEBLON
Hora: 12:00 Endereço: Av. Delfim Moreira, 1034 – Leblon
Vagalume o Verde
Hora: 08:00 Endereço: Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico
Banda do Recreio
Hora: 12:00 Endereço: Av. Lúcio Costa, 16360 – Recreio dos Bandeirantes
Associação Carnavalesca Banda das Quengas
Hora: 16:00 Endereço: Rua Washington Luiz, 10 – Centro
Clube do Samba
Hora: 09:00 Endereço: Av. Atlântica, 2634 – Copacabana
Bloco das Carmelitas (desfile)
Hora: 08:00 Endereço: Largo do Curvelo – Santa Teresa
Quem me chamou
Hora: 08:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1 – Leme
Bloco Batuke de Baton
Hora: 10:00 Endereço: Praia do Zumbi, 28 – Zumbi, Ilha do Governador
Camisa 7
Hora: 07:00 Endereço: Praça Maracanã, 10 – Maracanã
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba
Hora: 12:00 Endereço: Estr. da Vendinha, 871 – Barra de Guaratiba
Block n Roll
Hora: 17:00 Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 33 – Ribeira
Bloco Samba de Caboclo
Hora: 13:00 Endereço: R. Figueiredo Camargo, 331 – Padre Miguel
Bloco Vamo ET
Hora: 10:00 Endereço: Memorial Municipal Getúlio Vargas – subsolo, Praça Luiz de Camões, s/n – Glória
Bloqueen
Hora: 12:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula, 49 – Centro
Rio Maracatu
Hora: 12:00 Endereço: R. do Rezende, 17 – Lapa
Ultimo Gole
Hora: 16:00 Endereço: Praça Santos Dumont, 100 – Gávea
Banda Cabeça de Chave da Rua Duvivier
Hora: 15:00 Endereço: R. Duvivier, 48 – Copacabana
Bloco Beco das Garrafas
Hora: 07:00 Endereço: Condomínio do Edifício Palace – R. Duvivier, 24 – Copacabana, Rio de Janeiro
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Meu Peru é Seu
Hora: 14:00 Endereço: R. Padre Manuel da Nóbrega, 79 – Piedade
A Banda do Largo da Segunda-feira
Hora: 16:00 Endereço: Rua Conde de Bonfim, 25 – Loja B – Tijuca
Sereias da Guanabara
Hora: 14:00 Endereço: Praia do Flamengo, 340 – Flamengo
Banda da Saens Penã
Hora: 16:00 Endereço: R. Dr. Pereira dos Santos, 6854 – Tijuca
Banda do Peru Pelado
Hora: 12:00 Endereço: Av. Atlântica, 1976 – Copacabana
Bloco Cachorro Cansado
Hora: 09:00 Endereço: Praça José de Alencar, 1414 – Flamengo
Banda da Amizada
Hora: 13:00 Endereço: Rua Tadeu Kosciusko, próximo ao 79 – Centro
Bagunça Meu Coreto
Hora: 09:00 Endereço: R. São Salvador, 56 – Flamengo
Largo do Machado, mas Não Largo do Corpo
Hora: 15:00 Endereço: Largo do Machado, Catete, Rio de Janeiro
Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria
Hora: 16:00 Endereço: Rua Conselheiro Paulino, 567 – Olaria
Cata Latas do Grajaú
Hora: 16:00 Endereço: R. Sá Viana, 442 – Grajaú
Bloco Gambá Cheiroso
Hora: 16:00 Endereço: R. Bruno Giorgi, s/n – Barra Olímpica
Bloco do Galho
Hora: 16:00 Endereço: R. Abílio Barreto, 170 – Guaratiba
Bloco Tribo Cacuia
Hora: 16:00 Endereço: Rua Sargento João Lopes, 54 – Cacuia
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Embalo de Santa Teresa
Hora: 15:00 Endereço: R. Alm. Alexandrino, 1250 – Santa Teresa
Cheiro na Testas
Hora: 11:00 Endereço: Rua Paschoal Carlos Magno, 141 – Santa Teresa
Banda da Glória
Hora: 16:00 Endereço: R. da Glória, 190, 502 – Glória
Alô, Produção!
Hora: 12:00 Endereço: Praça Luiz de Camões – Glória
Se me Der, Eu Como!
Hora: 14:00 Endereço: Praça Medalha Milagrosa, Rio Comprido
Embalo do Engenho Novo
Hora: 14:00 Endereço: R. Manuela Barbosa, 10 – Méier
GRBC Cardosão de Laranjeiras
Hora: 09:00 Endereço: R. Cardoso Júnior, 746 – Laranjeiras
Bloco Enxota que Eu Vou
Hora: 13:00 Endereço: Praça Tiradentes, Centro
Bloco do Limão de Jardim América do Rio de Janeiro
Hora: 16:00 Endereço: R. Monsenhor Castelo Branco, 336 – Jardim América
Bloco Carnavalesco Mulheres da Vila
Hora: 15:00 Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 200 – Vila Isabel
Bloco Carnavalesco Amigos da Mocidade
Hora: 17:00 Endereço: R. Figueiredo Camargo, 292A – Bangu
Bloco dos Primos
Hora: 15:00 Endereço: R. Dr. Aristão, 108 – Paquetá
G. R.B.C. Peru do Méier.
Hora: 15:00 Endereço: R. Manuela Barbosa, 12 – Méier
Bloco Cultural Pegada de Malandro
Hora: 15:00 Endereço: R. Figueiredo Camargo, 351 – Bangu
Coroinha
Hora: 15:00 Endereço: Rua Barros de Alarcão, 230 – Pedra de Guaratiba
Bloco do Limão do Picareta
Hora: 15:00 Endereço: R. Jurubaiba – Honório Gurgel
Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã
Hora: 15:00 Endereço: R. Visc. de Itamarati, 42 – Maracanã
Associação Bloco Carnavalesco Cornos e Simpatizantes
Hora: 15:00 Endereço: Av. dos Democráticos, 30 – Manguinhos
Bloco Foliões do Verdun
Hora: 17:00 Endereço: Largo do Verdun – Grajaú
Bloco Carnavalesco Tudo Nosso
Hora: 13:00 Endereço: Galpão do Engenhão – R. José dos Reis – Engenho de Dentro