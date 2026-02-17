Campanha da Fraternidade 2026 é lançada na Quarta-feira de Cinzas

￼DOM Gregório Paixão vai presidir a celebração da Quarta-feira de Cinzas / Crédito: FERNANDA BARROS

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realiza nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, a cerimônia oficial de abertura da Campanha da Fraternidade 2026. Com o tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), neste ano a iniciativa propõe à Igreja e à sociedade a reflexão sobre a moradia como condição essencial para a dignidade humana. LEIA TAMBÉM | Folga na Quarta-feira de Cinzas é obrigatória? Veja quem não precisa trabalhar



A abertura nacional será realizada na sede da CNBB, em Brasília, reunindo representantes de pastorais sociais, movimentos populares, organismos e parceiros da Igreja. O momento marca o início das mobilizações da Campanha em todo o País.

A Campanha da Fraternidade é tradicionalmente lançada na Quarta-Feira de Cinzas, que em 2026 ocorre neste 18 de fevereiro. A data é simbolizada pelo gesto de receber as cinzas como sinal de arrependimento e conversão. O rito recorda a fragilidade humana — “Tu és pó e ao pó voltarás” — e reforça, na tradição cristã católica, a compreensão da morte como passagem, e não como fim definitivo. A data marca o fim oficial do Carnaval e o início da Quaresma, tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa, dedicado à penitência, à conversão e à intensificação da oração. Em Fortaleza, a Catedral Metropolitana, localizada no bairro Centro, receberá a solene Celebração da Quarta-feira de Cinzas. A cerimônia, que ocorre às 19h, será presidida pelo arcebispo dom Gregório Paixão.

Milhares de fiéis optaram por aproveitar o período de Carnaval em retiros espirituais

Enquanto parte da população aproveitou o Carnaval nas ruas, milhares de fiéis escolheram vivenciar o período em retiros espirituais realizados em Fortaleza. A programação desses encontros incluiu adoração, palestras, pregações e atividades de animação. Renascer 2026, Retiro de Carnaval da Comunidade Católica Shalom, reúne milhares de pessoas Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO No Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, membros da Comunidade Católica Shalom celebraram, na terça-feira, 17, o último dia da 40ª edição do Renascer. Nem mesmo a intensa chuva registrada pela manhã interrompeu a programação. Segundo os organizadores, cerca de 18 mil pessoas participaram do evento ao longo dos três dias.