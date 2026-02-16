SP: ônibus com trabalhadores rurais capota e seis morrem

Resumo Um ônibus capotou na madrugada desta segunda-feira em São Paulo, deixando seis mortos e 46 feridos

O veículo transportava trabalhadores rurais que viajavam do Maranhão com destino a Santa Catarina

A ANTT informou que o ônibus não possuía autorização ativa para realizar aquela viagem interestadual

Investigações preliminares apontam para uma possível falha mecânica, já que a pista não apresentava problemas

A Polícia Civil e a ANTT apuram o caso para identificar as vítimas e responsabilizar a empresa. Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus deixou seis mortos e 46 feridos na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), na madrugada desta segunda-feira, 16 de fevereiro.

A ocorrência foi registrada por volta das 4 horas, no trecho entre os municípios de Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo.

Documento determina transporte regular e fretamento interestadual. Apesar de a empresa proprietária ser habilitada para fretamento, o coletivo não estava autorizado para a viagem realizada. Diante disso, há indícios de operação irregular sendo apurados.

Conforme a ANTT, trecho é concedido à Triunfo Transbrasiliana, empresa que administra 321,6 km da BR-153, citando Vera Cruz como município do sinistro. De acordo com informações operacionais, o tráfego fluía normalmente no momento do acidente, sendo temporariamente interditado para o atendimento da ocorrência. A via já foi liberada. Agência deu o número de vítimas como sendo de 33 pessoas encaminhadas a unidades de saúde da localidade.