SP: ônibus com trabalhadores rurais capota e seis morrem

SP: ônibus com trabalhadores rurais capota e mata seis pessoas; acidente deixa 46 feridosUm acidente de trânsito envolvendo um ônibus causou seis mortos e 46 feridos, entre os municípios de Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 16
Resumo
O veículo transportava trabalhadores rurais que viajavam do Maranhão com destino a Santa Catarina
A ANTT informou que o ônibus não possuía autorização ativa para realizar aquela viagem interestadual
Investigações preliminares apontam para uma possível falha mecânica, já que a pista não apresentava problemas
A Polícia Civil e a ANTT apuram o caso para identificar as vítimas e responsabilizar a empresa.
Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus deixou seis mortos e 46 feridos na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), na madrugada desta segunda-feira, 16 de fevereiro.
A ocorrência foi registrada por volta das 4 horas, no trecho entre os municípios de Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo.
Veículo transportava trabalhadores rurais do Maranhão a Santa Catarina.
Vítimas ainda não foram identificadas. Não há registro oficial do número de ocupantes.
Em nota enviada ao O POVO, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) afirma não ter registro de habilitação ativa do veículo.
Documento determina transporte regular e fretamento interestadual.
Apesar de a empresa proprietária ser habilitada para fretamento, o coletivo não estava autorizado para a viagem realizada.
Diante disso, há indícios de operação irregular sendo apurados.
Conforme a ANTT, trecho é concedido à Triunfo Transbrasiliana, empresa que administra 321,6 km da BR-153, citando Vera Cruz como município do sinistro.
De acordo com informações operacionais, o tráfego fluía normalmente no momento do acidente, sendo temporariamente interditado para o atendimento da ocorrência. A via já foi liberada.
Agência deu o número de vítimas como sendo de 33 pessoas encaminhadas a unidades de saúde da localidade.
Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Polícia Civil investiga as causas do capotamento.
Feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para hospitais da região. Os corpos foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Marília.
A Polícia Civil atua na identificação das vítimas e dos demais envolvidos no acidente.
Segundo a Secretaria, a empresa responsável pelo coletivo será investigada. Caso será registrado na Delegacia Seccional de Marília.
Informações preliminares apontam falha mecânica no ônibus e ausência de falhas na pista
Informações preliminares e relatos operacionais da concessionária não identificaram falhas na pista no local do acidente.
As causas do sinistro estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, incluindo a realização de perícia técnica.
Falha mecânica está entre possíveis razões para tragédia.
"A ANTT realizará sua própria apuração e adotará todas as providências administrativas cabíveis, inclusive sancionatórias, conforme o resultado das análises, mantendo articulação com os órgãos de segurança pública e a concessionária responsável pelo trecho", indica.
Vítimas foram atendidas por equipes da concessionária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).