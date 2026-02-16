Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PM do Rio prende mais de 200 pessoas durante Carnaval

PM do Rio prende mais de 200 pessoas durante Carnaval

Autor Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Autor
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu 243 pessoas e apreendeu 30 adolescentes entre sexta-feira (13) e domingo (15), em operações relacionadas ao Carnaval. Ao todo, mais de 12 mil agentes estão reforçando as ações de segurança, somando o efetivo destacado para todos os dias de folia.

Um dos principais pontos de atenção é o circuito de megablocos no Centro da capital. Ações preventivas nos acessos à área dos desfiles apreenderam pelo menos 73 materiais perfurocortantes. Algumas equipes também foram enviadas para reprimir disputas entre grupos de bate-bolas rivais, principalmente na Zona Norte da cidade.

A Guarda Municipal também está reforçando a operação de segurança na capital e conduziu quatro pessoas à delegacia apenas neste domingo (22). Entre os flagrantes atendidos estão dois casos de violência contra a mulher e um incidente de injúria racial.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar