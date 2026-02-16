Pé-de-Meia Licenciaturas: inscrições se iniciam amanhã, 17

Pé-de-Meia Licenciaturas: inscrições iniciam amanhãO período de inscrições, porém, vai até o dia 19 de dezembro de 2026. Estudantes devem realizar inscrições unicamente pela Plataforma Freire
Resumo
Estudantes devem realizar a inscrição pela Plataforma Freire
Uma das condições é ter nota igual ou superior a 650 no Enem
Serão ofertadas 12 mil bolsas pelo MEC
O valor da bolsa mensal será de R$ 1.050.
Começam a partir de amanhã, 17 de fevereiro, as pré-inscrições e o cadastramento de currículo para o programa Pé-de-Meia Licenciaturas 2026, do Ministério da Educação (MEC).
O período de inscrições vai até o dia 19 de dezembro e deve ser feito exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
São elegíveis ao programa os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos programas do MEC:
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), nessa ordem de prioridade.
Serão concedidas 12 mil bolsas, conforme os critérios do Edital nº 2/2026. O certame também possui um tutorial que orienta os estudantes sobre a etapa necessária para ingressar no programa.
A iniciativa concede uma bolsa mensal de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados imediatamente.
Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, cujo bolsista poderá sacar após ingressar como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após o término da licenciatura.
Inscrição Pé-de-Meia Licenciatura
Para participar, o primeiro passo é acessar a plataforma de inscrição e cadastrar ou atualizar o currículo. Em seguida, é necessário preencher o Termo de Ciência e Concordância e fazer a pré-inscrição no programa.
Por fim, os candidatos devem informar a matrícula na instituição de ensino em que foram aprovados. Caso não tenham realizado a matrícula ainda, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) pode ser utilizado até que se cumpra esta etapa.
Pé-de-Meia Licenciaturas
O Pé-de-Meia Licenciaturas é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil. A bolsa foi criada para incentivar a formação de novos professores e melhorar a qualidade desses cursos.
O programa pagará, do início ao fim do curso, o valor mensal de R$ 1.050 para os estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciatura que se cadastrarem para a bolsa e forem aprovados.