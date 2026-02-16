Pabllo Vittar e grupo de K-Pop fazem o povo sambar em SP nesta segunda
Os megablocos contam com artistas famosos como Pabllo Vittar, Gustavo Mioto, Di Ferrero, Carol Biazin e Marcelo Falcão.
Pabllo Vittar (13h)
Hoje, o bloco da Pabllo Vittar retorna para mais uma edição mas, desta vez, conta com a participação do grupo de K-Pop Nmixx. A banda é formada por seis integrantes da Coreia do Sul: Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin
As sul-coreanas cantam junto com Pabllo a música “Mexe” no Parque do Ibirapuera, às 13h. A Pabllo também deve cantar os maiores sucessos da carreira, como “K.O”, “Amor de Que” e “Corpo Sensual”.
Outros blocos desta segunda-feira:
Vou de Táxi - às 10h30 - Ibirapuera
Ano Passado Eu Morri mas Esse Ano Eu Não Morro - Às 11h, na Praça Jesuíno Bandeira - Lapa
Bloco Filhos de Gil - às 13h, na Av. Helio Pellegrino, 200 - Vila Nova Conceição
Bloco do Escocês - às 9h, na Rua Vupabussu, 305 - Pinheiros.
Bloco do Bartantã - às 13h, Rua Santanésia, 100 - Vila Pirajussara.
Bloco Sabbath - às 14h, na Rua Caetés, 804 - Perdizes.