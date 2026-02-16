Carnaval 2026: veja programação dos blocos de rua no Rio nesta segunda
Nesta segunda-feira (16) de carnaval, 46 blocos oficiais vão desfilar por todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro.
O destaque é o Bloco do Sargento Pimenta, que traz clássicos do Beatles em ritmos carnavalescos como samba e marchinha. O nome foi inspirado no álbum Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band.
A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca. Clique aqui e confira a programação no site.
A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua.
Veja a programação dos blocos nesta segunda-feira (16):
BLOCO DO SARGENTO PIMENTA
Hora: 08:00 Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 75 – Glória
CARROSSEL DE EMOÇÕES
Hora: 14:00 Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 75 – Glória
VEM CÁ MINHA FLOR
Hora: 08:00 Endereço: Av. Mal. Câmara, 196-216 – Centro
BLOCO FICA COMIGO
Hora: 09:00 Endereço: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 – São Conrado
QUE PENA AMOR
Hora: 07:00 Endereço: Praça Tiradentes, 69 – Centro
BLOCO A ROCHA DA GÁVEA
Hora: 08:00 Endereço: Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico
DINOS ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA
Hora: 12:00 Endereço: Largo de São Francisco de Paula, s/n – Centro
COMUNA QUE PARIU!
Hora: 14:00 Endereço: Av. Henrique Valadares, 28 – Centro
BLOCO CORRE ATRÁS
Hora: 07:00 Endereço: Av. Delfim Moreira, 1111 – Leblon
BRASÍLIA AMARELA
Hora: 08:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula, s/n – Centro
VEM DELÍCIA
Hora: 13:00 Endereço: Praça Tiradentes, 40 – Centro
BLOCO DAS DIVAS
Hora: 12:00 Endereço: Av. Lúcio Costa, 16360 – Recreio dos Bandeirantes
BANDA DO RIVIERA
Hora: 15:00 Endereço: Rua Rosalina Brand, 200 – Barra da Tijuca
BLOCO SECA COPO
Hora: 12:00 Endereço: R. do Monjolo, 546 – Pitangueiras
TURBILHÃO CARIOCA
Hora: 12:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 – Leme
BLOCO DA INSANARJ
Hora: 09:00 Endereço: Av. Henrique Valadares, 46 – Centro
GRUPO MARACUTAIA
Hora: 13:00 Endereço: Praça Virgílio de Melo Franco, 85 – Centro
IMPÉRIO DA CRUZADA
Hora: 14:00 Endereço: Av. Delfim Moreira, 12 – Leblon
BANDA POLVO DA ILHA
Hora: 09:00 Endereço: Praça Iaiá García – Ribeira
BLOCO PERU SADIO
Hora: 14:00 Endereço: Av. Atlântica, 958 – Leme
BLOCO CARNAVALESCO BAFO DA ONÇA
Hora: 10:00 Endereço: R. Monte Alegre, 306 – Santa Teresa
BANDA DA INVÁLIDOS
Hora: 16:00 Endereço: Rua dos Inválidos, 138 – Centro
BANDA INIMIGOS DA BEBIDA
Hora: 10:00 Endereço: Cocotá – Ilha do Governador
BLOCO TRAZ A CAÇAMBA
Hora: 14:00 Endereço: Av. Augusto Severo, 202 – Glória
ESTICA DO FLAMENGO
Hora: 14:00 Endereço: R. Marquês de Abrantes – Flamengo
BANDA DA AMIZADE
Hora: 13:00 Endereço: Rua Tadeu Kosciusco, próximo ao nº 79 – Centro
BLOCO BALANÇO DO JAMELÃO
Hora: 16:00 Endereço: R. Rosa e Silva, 19 – Grajaú
CARVALHO EM PÉ
Hora: 10:00 Endereço: Rua Visconde de Caravelas, 14 – Botafogo
BLOCO VIRTUAL
Hora: 08:00 Endereço: Av. Atlântica, 656 – Copacabana
G.R.B.C. ACONTECEU
Hora: 16:00 Endereço: R. Alm. Alexandrino, 89 – Santa Teresa
BLOCO INFANTO JUVENIL LARGO DO MACHADINHO, MAS NÃO LARGO DO SUQUINHO
Hora: 09:00 Endereço: Largo do Machado, Catete
BANDA CLUBE NOBRE DO BAIRRO PEIXOTO
Hora: 11:00 Endereço: Praça Edmundo Bitencourt, 721 – Copacabana
BLOCO PAPO DE CACHAÇA
Hora: 16:00 Endereço: R. Dias da Cruz, 269 – Méier
BLOCO CARNAVALESCO GRILO DE BANGU
Hora: 18:00 Endereço: R. Francisco Franco, 314 – Bangu
ACABOU AMOR
Hora: 13:00 Endereço: R. Domingos Mondim, 41 – Tauá
BLOCO CARNAVALESCO NOVA GERAÇÃO DO ZUMBI
Hora: 09:00 Endereço: R. Peixoto de Carvalho, 228 – Zumbi, Ilha do Governador
ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA INFIÉIS
Hora: 13:00 Endereço: Largo Alexandre Herculano – Centro
BLOCO DA COLÔNIA
Hora: 17:00 Endereço: Praia José Bonifácio, 175 – Paquetá
B.C. UNIDOS DO LARGO DA BICA
Hora: 17:00 Endereço: R. Mal. Galdino, 394 – Santa Cruz
TIGRE DO COQUEIRO
Hora: 17:00 Endereço: Rua Barros de Alarcão, 283 – Pedra de Guaratiba
B.C. CIGANAS FEITICEIRAS DE OLARIA
Hora: 17:00 Endereço: R. Paranhos, 726 – Olaria
BLOCO CARNAVALESCO TUDO BOM
Hora: 14:00 Endereço: R. Figueiredo Camargo, 351 – Bangu
BLOCO OLHA PRA QUEM TE AMA
Hora: 12:00 Endereço: R. D, 340 – Padre Miguel