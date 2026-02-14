SP: desfiles tem religiosidade e homenagens a povos originários
As agremiações cantam dos girassóis de Van Gogh à arte e memória da atriz Léa Garcia. A apuração das notas está prevista para as 16h de terça-feira (17).
Ordem do desfile:
Império da Casa Verde (22h30)
Décima primeira colocada em 2024, a Império da Casa Verde será a primeira a se apresentar neste segundo dia. Com o enredo Império Dos Balangandãs: Joias Negras Afro-brasileiras a agremiação relembra a escravidão, a tradição em ourivesaria africana e a importância das lutas pela liberdade.
Águia de Ouro (23h35)
Sétima colocada no ano passado, a Águia de Ouro canta a cidade holandesa de Amsterdã com o samba Mokum Amsterdã - O Voo da Águia à Cidade Libertária, com referências a Van Gogh e seus girassóis. A palavra Mokum é um apelido da área central da cidade, derivado do iídiche, e tem como um de seus significados possíveis o de lugar ou porto seguro.
Mocidade Alegre (0h40)
A escola, que coleciona 12 títulos e esteve a um décimo do tricampeonato no ano passado, canta a trajetória da atriz Léa Garcia, que morreu em 2023, aos 90 anos de idade. O samba-enredo Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra destaca seu papel na luta pela igualdade racial no país e sua trajetória como militante e liderança a partir do teatro e do cinema.
Gaviões da Fiel (1h45)
A icônica agremiação ligada ao time do Corinthians desfilará cantando os povos indígenas, sua tradição, importância e protagonismo, com o enredo Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã. Em 2025, a escola foi a terceira colocada.
Estrela do Terceiro Milênio (2h50)
Representante do Grajaú, extremo sul da capital paulista, a Estrela do Terceiro Milênio, campeã promovida do Acesso 1 no ano passado, homenageia Paulo César Pinheiro, autor de clássicos da música popular brasileira como o Canto das Três Raças e que celebra em 2026 seus 55 anos de carreira. A trajetória do escritor é relembrada no enredo Hoje a Poesia Vem ao Nosso Encontro: Paulo César Pinheiro, uma Viagem pela Vida e Obra do Poeta das Canções.
Tom Maior (3h55)
Segunda colocada no grupo de acesso em 2025, a escola da Barra Funda canta em memória a Chico Xavier, trazendo elementos da fé do mineiro e de sua importância para o espiritismo brasileiro, no samba Chico Xavier. Nas Entrelinhas da Alma, as Raízes do Céu em Uberaba.
Camisa Verde e Branco (5h)
Veterana nove vezes campeã, a escola Camisa Verde e Branco encerra o carnaval do Grupo Especial cantando o orixá Exu no samba Abrindo Caminhos, que evoca o caráter protetor da entidade de tradição Yorubá. A agremiação, que também tem quadra na Barra Funda, foi a quinta colocada em 2025.