SP: Agrada Gregos é destaque deste sábado; veja programação de blocos

Neste sábado (14) São Paulo estará repleta de blocos espalhados por todos os bairros da cidade. Só entre sábado e domingo (15) são esperados mais de 150 desfiles de rua, com quatro megablocos no Parque do Ibirapuera. Para os quatro dias, a expectativa é que a capital paulista receba 16,5 milhões de foliões.

A grande atração de hoje é o Agrada Gregos. Na edição deste ano, o bloco se junta à artista Gloria Groove, uma das maiores drag queens do Brasil.

A cantora deve apresentar os clássicos da carreira, como Bumbum de Ouro, Coisa Boa e Yo Yo. As músicas se tornaram hinos da comunidade LGBTQIA+. Também é esperado que Gloria Groove cante o novo sucesso Nosso Primeiro Beijo.

O desfile também conta com a participação da artista Traemme e da cantora Gretchen, a eterna Rainha do Rebolado.