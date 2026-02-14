Série Ouro: Escolas "jovens" disputam título com medalhões do carnaval

Ao lado de medalhões do carnaval como Império Serrano e Estácio de Sá, escolas de samba bem mais jovens estão na disputa do carnaval da Série Ouro do Rio de Janeiro e desfilam neste sábado (14). A vitória vale uma vaga no Grupo Especial em 2027. Ao lado de medalhões do carnaval como Império Serrano e Estácio de Sá, escolas de samba bem mais jovens estão na disputa do carnaval da Série Ouro do Rio de Janeiro e desfilam neste sábado (14). A vitória vale uma vaga no Grupo Especial em 2027.

Entre as "novinhas" está a União de Maricá, fundada em 2015. A escola vai desfilar pela terceira vez na Série Ouro em 2026 e traz um carnavalesco de peso: Leandro Vieira, que foi campeão do grupo com a Império Serrano, em 2022, e já coleciona os títulos no Grupo Especial: 2016 e 2019, com a Mangueira, e 2020, com a Imperatriz Leopoldinense.

Na Maricá, o enredo deste ano será Berenguendéns e Balangandãs, uma ideia antiga que o carnavalesco carregava que, segundo ele, vem na esteira de contar "um pouco a história que a história não conta", uma referência ao enredo da Mangueira em 2019. Balangandãs são um artigo da joalheria negra produzida no Brasil, contou Leandro, mas o enredo olha para muito além da ideia de ornamento e objeto decorativo.

Conforme explicou, existe, por trás do balangandã, uma história de identidade, rebeldia e transgressão, que é protagonizada por mulheres pretas que, com o ganho diário, acumularam joias transmutadas em uma espécie de poupança.

“Possibilitaram que tivessem um acesso a uma liberdade construída por elas mesmas, e não uma concedida, como reproduz a maior parte do imaginário sobre a liberdade negra no Brasil”, pontuou. Para o carnavalesco, ao ser afirmativo, este é um enredo que tem um caráter pedagógico “por olhar para esta história de luta e transgressão com interesse de popularizar uma ideia que pode ser motivo de orgulho para uma comunidade". Na visão de Leandro, a Maricá é uma escola que, cada vez mais, entende a importância do seu território e da participação da comunidade na construção dessa ideia.

“Toda escola de samba, todo projeto de carnaval é, antes de qualquer coisa, uma ideia e, quando uma ideia é abraçada por muitas pessoas com a intenção de defender um território, essa ideia vai se agigantando”, disse. “A Maricá traz a ideia de investimento aplicado ao carnaval, mas, sobretudo, traz a ideia de uma comunidade que cada vez mais toma partido, pega a escola no colo com a intenção de fazer parte dessa história, fazer parte dessa ideia, de fazer com que essa ideia dê certo”, completou. Estrela solitária da avenida A escola de samba Botafogo Samba Clube, criada em 2018, estreou na Série D, no ano seguinte, desfilando na Passarela Popular do Samba da Intendente Magalhães, na zona norte do Rio.