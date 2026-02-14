Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Metrô de SP funcionará ininterruptamente de sábado para domingo

Autor Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
O Metrô de São Paulo funcionará ininterruptamente na virada deste sábado (14) para o domingo de carnaval. Todas as estações ficarão abertas para embarque e desembarque ao longo da madrugada. 

Já de domingo (15) para a segunda-feira, a operação ocorrerá com embarque durante toda a madrugada permitido apenas nas estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, enquanto as demais estações funcionarão exclusivamente para desembarque e transferências. A partir da segunda-feira, o funcionamento volta a ocorrer no horário normal.

Já a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) manterá em funcionamento de embarque e desembarque 24 horas neste sábado e domingo apenas a Estação Palmeiras-Barra Funda. As demais estações ficarão abertas na madrugada exclusivamente para desembarque e transferências.

Para acessar o Sambódromo do Anhembi, ônibus do serviço Atende, da prefeitura, serão disponibilizados gratuitamente, partindo das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, a partir das 18h e durante todo o período dos desfiles, com partidas frequentes conforme a demanda.

Já os ônibus do transporte coletivo municipal funcionarão nos dias 14, 16 e 17 de fevereiro com a frota e o mesmo esquema de operação correspondente à de um sábado. Ou seja, 6.843 veículos em 1.128 linhas. Já no dia 15, a frota operacional seguirá o cronograma de domingo, com 4.922 veículos em 1.042 linhas.

