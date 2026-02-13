Operação especial integra transportes públicos para o carnaval do Rio

Uma operação especial vai integrar o sistema de transporte público do Rio de Janeiro, incluindo barcas, metrôs e trens para o Carnaval deste ano.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13) pelo governo fluminense, por meio da Secretaria de Estado de Transporte (Setram).

A recomendação é que os foliões planejem seus deslocamentos com antecedência para acessar os blocos de rua, desfiles na Marquês de Sapucaí e demais eventos pela cidade. Trens Os trens, por exemplo, vão circular sem interrupção das 4h desta sexta-feira (13) até as 22h45 da Quarta-feira de Cinzas (18). A estação Central do Brasil ficará aberta 24 horas e as demais estações permanecerão abertas para desembarque após os desfiles na Marquês de Sapucaí.

Os trens extras sairão da Central do Brasil para Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo. Para atender os participantes dos megablocos, os ramais de Japeri e Santa Cruz terão intervalos reduzidos nos dias no sábado (14), domingo (15) e na terça-feira (17) com partidas a cada 15 minutos para a ida e a cada 20 minutos para a volta. Metrô O metrô vai funcionar sem interrupções das 5h desta sexta até as 23h59 da Quarta-feira de Cinzas, com as linhas 1 e 4 operando entre Uruguai e Jardim Oceânico e a linha 2 entre Pavuna e General Osório.

Para acesso ao Sambódromo, o desembarque será na estação Central do Brasil para o público que se dirigir aos setores ímpares e às concentrações no edifício Balança mas não cai e no Terreirão do Samba. O desembarque na estação Praça Onze servirá para aqueles que se dirigem aos setores pares e concentração no edifício dos Correios. Para os desfiles das escolas mirins, no dia 20, as estações Central do Brasil e Praça Onze ficarão abertas até 1h de sábado (21).

No desfile das campeãs, no sábado (21), o metrô funcionará das 5h até as 23h de domingo (22), sem interrupções. A estação Presidente Vargas estará fechada do dia 14 ao dia 17 e a estação Cinelândia funcionará das 6h às 20h, nesse período. Barcas Já as barcas vão reduzir intervalos e oferecer viagens extras nos dias de grandes blocos na Linha Arariboia.