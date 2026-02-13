Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais antigo bloco de São Luís, Fuzileiros da Fuzarca celebra 90 anos

Autor Madson Euler - Repórter da Rádio Nacional
Longe dos palcos, camarotes, festas privadas e trios elétricos que recebem as atrações nacionais neste carnaval em São Luís, no Maranhão, o boêmio bairro da Madre Deus será reduto dos grupos e blocos mais tradicionais da capital. 

Noventa atrações vão animar o carnaval no bairro.

A partir desta sexta-feira até o próximo dia 17, o Circuito Vem Pra Madre vai receber cerca de 90 atrações, permitindo que os foliões se divirtam em três pontos diferentes: o Palco do Gavião; o Palco São Jorge e o Palco Ponto de Fuga.

Serão seis a cada dia, considerando os três espaços, com as apresentações começando sempre às seis da tarde. 

Blocos tradicionais, afros, alternativos, o tambor de crioula e os grupos de samba farão a festa para os foliões nestes cinco dias de programação.

Nesta sexta-feira, o carnaval começa no circuito com o Blocão do Nina, Bloco do Reggae Gdam, Tô Com Jhon, Blocão SDS, Bloco da Cruz e Bloco do Azedinho.

No domingo, além das apresentações nos palcos, o destaque é o batizado do Bloco “Fuzileiros da Fuzarca”, que este ano comemora 90 anos de fundação, sendo considerado o bloco de carnaval mais antigo em atividade em São Luís.

A batucada será a partir das 16h, na sede do bloco, que fica na rua Afrânio Peixoto.

Depois dos cinco dias de carnaval, os moradores do bairro e foliões que não querem deixar a festa acabar e já avisam que São João tá logo ali.

No próximo dia 18, com concentração a partir das 7h, no Largo do Caroçudo, acontece o tradicional “Boi de Cinzas”. Sob o ritmo das matracas e pandeirões, os amantes da cultura do Bumba Meu Boi fazem a festa pelas ruas do bairro da Madre Deus, na primeira prévia junina de São Luís.

