Mais antigo bloco de São Luís, Fuzileiros da Fuzarca celebra 90 anos

A partir desta sexta-feira até o próximo dia 17, o Circuito Vem Pra Madre vai receber cerca de 90 atrações, permitindo que os foliões se divirtam em três pontos diferentes: o Palco do Gavião; o Palco São Jorge e o Palco Ponto de Fuga.

Serão seis a cada dia, considerando os três espaços, com as apresentações começando sempre às seis da tarde.

Blocos tradicionais, afros, alternativos, o tambor de crioula e os grupos de samba farão a festa para os foliões nestes cinco dias de programação.