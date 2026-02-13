Infraero: aeroportos esperam 120 mil passageiros no carnaval

Em nota, a Infraero informou que estão programados 1.020 voos, entre pousos e decolagens. A projeção foi elaborada com base nas programações informadas pelas empresas aéreas.

“A expectativa é que sexta-feira e Quarta-Feira de Cinzas (18) sejam os dias de maior movimento”, informou a empresa.

Apenas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, são estimados 110,9 mil passageiros em 906 voos programados – um crescimento de 27% em relação ao ano passado.

Para o Aeroporto de Passo Fundo (RS), o segundo mais movimentado dentre os terminais administrados pela Infraero, são estimados 4.141 passageiros em 28 voos programados.