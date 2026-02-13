Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Infraero: aeroportos esperam 120 mil passageiros no carnaval

Autor Paula Laboissière – Agência Brasil
Tipo Notícia

Os dez aeroportos administrados pela Rede Infraero devem receber cerca de 120 mil passageiros no período de carnaval, que inicia nesta terça-feira (13) e segue até a próxima quarta-feira (18).

Em nota, a Infraero informou que estão programados 1.020 voos, entre pousos e decolagens. A projeção foi elaborada com base nas programações informadas pelas empresas aéreas.

“A expectativa é que sexta-feira e Quarta-Feira de Cinzas (18) sejam os dias de maior movimento”, informou a empresa.

Apenas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, são estimados 110,9 mil passageiros em 906 voos programados – um crescimento de 27% em relação ao ano passado.

Para o Aeroporto de Passo Fundo (RS), o segundo mais movimentado dentre os terminais administrados pela Infraero, são estimados 4.141 passageiros em 28 voos programados.

O Aeroporto Vale do Aço, em Ipatinga (MG), que aparece em terceiro lugar entre os mais movimentados, deve receber 2.142 passageiros em 36 voos.

Recomendações

Conforme recomendado por empresas aéreas, a Infraero orienta que os passageiros cheguem aos aeroportos com antecedência mínima de uma hora e meia.

“Também foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária para manter os níveis de conforto e a segurança dos usuários”, destacou a nota.

Informações e orientações sobre viagens, direitos e responsabilidades dos passageiros e das companhias aéreas podem ser conferidos no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

