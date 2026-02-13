Ilú Obá De Min e Banda do Trem Elétrico abrem carnaval de rua em SP

Fundado em novembro de 2004 pelas artistas Beth Beli, Girlei Miranda, Nega Duda e Adriana Aragão, o tradicional bloco Afro Ilú Obá De Min desfila no carnaval paulistano há 21 anos. Este ano, o grupo apresenta a Ópera Negra Obaomin – A Soberania de Yemanjá Ogunté, com enredo que reverencia a vida e o legado de Ifátinùké, também conhecida no Brasil como Inês Joaquina da Costa.

Ifátinùké foi uma importante sacerdotisa africana cuja trajetória simboliza os fluxos transatlânticos de saberes, espiritualidade e organização política do povo iorubá. O terreiro que fundou - hoje conhecido como Sítio do Pai Adão - celebra 150 anos de existência, sendo um dos mais antigos em atividade no Brasil.

O bloco, que reúne um coletivo de cerca de 400 integrantes em sua bateria e corpo de dança, conduzirá o público com uma riqueza sonora que transita pelas tradições dos afoxés e dialoga com ritmos da cultura popular, como o maracatu e o coco de roda.

Celebrando a ancestralidade e a força do matriarcado negro, o Abre-Alas do cortejo - As Mantenedoras do Axé - tem como convidadas as mães de santo, yalodês, lideranças quilombolas e irmandades. Além desta sexta-feira, o Ilú Obá De Min desfila no domingo (15), a partir das 14h, com saída da Rua Conselheiro Brotero, 195.