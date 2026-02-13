Carnaval de SP: interdição em vias do Sambódromo começa nesta sexta

Com o início do desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira (13), em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditará diversas vias na região do evento. De sexta a domingo (15), ruas e avenidas estarão bloqueadas das 17h às 9h. O sambódromo fica na Avenida Olavo Fontoura e ocupa os arredores das ruas Brazelisa Alves de Carvalho e Professor Milton Rodrigues. Todos esses locais serão interditados no período noturno.

As ruas Dr. Melo Nogueira, Anita Malfatti e Luciano Prata, na região da Casa Verde Baixa, também estarão inoperantes. A pista local da Marginal Tietê – entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Casa Verde –, e a Avenida Assis Chateaubriand estarão interditadas.

As Ciclofaixas na Av. Olavo Fontoura e Rua Alfonso Reinaldo Gallucci serão desativadas e o acesso para o Hospital e Campo de Marte será através da faixa reversível na Praça Campo de Bagatelle. Por fim, a Rua Marechal Leitão de Carvalho vai operar em sentido duplo de circulação e haverá implementação de mão dupla de direção no sentido Casa Verde, em um trecho de 200 metros antes até 300 metros após a Rua Prof. Milton Rodrigues. Rotas Alternativas Os motoristas que utilizam a Av. Olavo Fontoura, sentido Santana, e a Rua Professor Milton Rodrigues, sentido Marginal, podem seguir pela Avenida Presidente Castelo Branco, passar pela Ponte das Bandeiras e chegar à Praça Campo de Bagatelle.

Outra alternativa de rota é utilizar a Avenida Braz Leme, sentido Bairro, passar pela Avenida Santos Dumont e chegar à Praça Campo de Bagatelle. Já os condutores que desejam usar a Avenida Olavo Fontoura, sentido Casa Verde, podem utilizar a Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Centro, ou a Marginal Tietê, pista central ou expressa. Também é possível utilizar Avenida Braz Leme, sentido Centro, ou Avenida Otaviano Alves de Lima, na Marginal Tietê. Rodízio suspenso O rodízio municipal de veículos estará suspenso de segunda (16) até a quarta-feira de Cinzas (18). Na terça-feira (17), os corredores e faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para a circulação de veículos.