Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta sexta
A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca.
Bloco das Carmelitas
- Às 13h, na Ladeira de Santa Teresa – Santa Teresa
Bloco Carnavalesco Rola Preguiçosa Tarda mas não Falha
- Às 18h, na Rua Maria Quitéria, 136 – Ipanema
Embaixadores da Folia
- Às 18h, na Av. Nilo Peçanha – Centro
Bloco da Caramuela
- Às 17h, na Praça Jardim do Méier
Senta que Eu Empurro
- Às 18h, no Largo do Machado – Catete
Escorrega mas não Cai
- Às 17h, na Rua Sacadura Cabral, 335 – Saúde
Bloco dos Bancários Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí
- Às 17h, na Estátua Marielle Franco – Terminal Menezes Cortes – Centro
Banda Cultural do Jiló
- Às 16h, na Rua Pinto de Figueiredo, 26A – Tijuca
Bloco da Sorveteria
- Às 18h, na Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba
Boêmios da Lapa
- Às 17:00, na Praça Cardeal Câmara, 71 – Lapa
Cata Latas do Grajaú
- Às 17h, na Praça Nobel, s/nº – Grajaú
Meia Dúzia de Gatos Pingados
- Às 18h, na Avenida Cônego Vasconcelos, 30 – Bangu
Bloco Cultural e Carnavalesco Eu Sou Eu, Jacaré É Bicho D'Água
- Às 16h, na Rua. Visconde de Abaeté, 137 – Vila Isabel
Bloco das Piranhas do Jefinho
- Às 18h na Rua Barros de Alarcão – Pedra de Guaratiba
O.A.B.C Harmonia
- Às 13h, na Rua Sacadura Cabral, 355 – Saúde
Banda Carnavalesca Vai Tomar no Azul
- Às 18h , na Praça Rio Grande do Norte – Rua Pernambuco, 530 – Engenho de Dentro
Bloco Órfãos do Brizola
- Às 16h, na Rua do Teatro, 29 – Centro
Banda Turma dos 300 - Chega Mais Grajaú
- Às 18h, na Rua Júlio Furtado, 84 (com Praça Edmundo Rego) – Grajaú
Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto e Coirmãos
- Às 18h, na Rua Castelo de Guimarães – Padre Miguel
Te Vejo por Dentro - Sou da Radiologia
- Às 17h, na Rua Joaquim Silva, 15 – Centro