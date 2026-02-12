Piloto da Latam é preso dentro do avião por acusação de abuso sexual infantil

Homem de 60 anos detido em Congonhas é suspeito de participar de rede de exploração sexual de menores. Mulher de 55 anos, acusada de "vender" as netas, também foi presa.A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (09/02) um piloto da empresa aérea Latam Airlines por suspeita de participar de uma rede de exploração de pornografia infantil e estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, o homem de 60 anos é suspeito de participar desse grupo há pelo menos oito anos. Ele foi detido dentro de uma aeronave no aeroporto de Congonhas. Uma mulher de 55 anos também foi presa. Ela é suspeita de receber pagamentos para entregar suas netas, de 10, 12 e 14 anos, ao piloto. Segundo a polícia, as meninas foram submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual. De acordo com a imprensa local, o piloto da Latam Airlines foi preso por agentes de segurança quando a aeronave se preparava para decolar para o Rio de Janeiro. Latam confirmou prisão A Latam confirmou à agência de notícias Efe estar ciente do incidente ocorrido nesta segunda-feira, durante o embarque do voo LA3900, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, no qual um de seus tripulantes foi detido pela polícia. A empresa também afirmou que, além de abrir um inquérito interno, se colocou à disposição das autoridades e que o voo transcorreu normalmente, decolando e pousando no horário previsto. As prisões ocorreram no âmbito de uma operação para desmantelar uma suposta rede de tráfico sexual infantil. Segundo as investigações, iniciadas em outubro de 2025, a organização criminosa era estruturada com divisão de funções, atividade habitual e ações coordenadas. A organização está sendo investigada por crimes como estupro de pessoa vulnerável; facilitação da prostituição e exploração sexual de menores e adolescentes; produção, armazenamento e distribuição de pornografia infantil; assédio reiterado; aliciamento de menores; uso de documentos falsos; e coação. as/ra (Efe, Agência Brasil)