OAB-RJ terá plantão para orientar vítimas de violência contra mulher

No carnaval, a Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) terá equipes de plantão 24 horas por dia para prestar auxílio e orientação a vítimas de violência contra a mulher, LGBTIfobia e intolerância religiosa e racial. Os atendimentos serão feitos por meio do WhatsApp.

Para os casos relacionados a gênero, a Ouvidoria da Mulher disponibiliza o número (21) 99753-9037 para receber mensagens de texto, de sábado (14) a terça-feira (17).

Para situações de LGBTIfobia e demais crimes de intolerância, a Diretoria de Defesa da Diversidade terá equipes de plantão entre o próximo sábado (14) e a quarta-feira de cinzas (18). O plantão da Ouvidoria da Mulher faz parte da campanha institucional “Respeito é Lei”, com foco na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher durante o período do Carnaval, que prevê ações de orientação jurídica, distribuição de material informativo e atividades de conscientização.



Segundo a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, o carnaval é um momento que deveria ser só de alegria, mas infelizmente é preciso lidar com situações de violência.

“Nesses momentos, muitas pessoas não sabem o que fazer ou a quem recorrer. Por isso, a OAB-RJ decidiu oferecer esse atendimento, que visa exatamente orientar as pessoas sobre onde buscar ajuda e acolhimento adequado”, disse. Abaixo, seguem os nomes e números de WhatsApp dos advogados que estarão de plantão pela Diretoria de Defesa da Diversidade, de acordo com os dias em que cada grupo de profissionais estará prestando auxílio e orientação via mensagens de texto: Sábado (14) Francisco Dantas – (21) 98089-0254

J.C. Gomes – (21) 98808-6911

Sergio Santos – (21) 99047-8156

Felipe Ribeiro – (21) 98700-5218 Domingo (15/) Natália Lacerda – (21) 97520-9072

Beatriz Pereira – (21) 98196-9085

Cristian Lins – (21) 97362-2690

Rafael Quenil – (21) 96870-8077 Segunda-feira (16) Flávia Mendonça – (21) 99724-0654

Dandara Calisto – (21) 99412-3954

Luiz Elesbão – (21) 98293-3474

Claudia Araujo – (21) 97536-7035 Terça-feira (17) Fabiana Netto – (21) 96453-6986

Adriano Fonseca – (21) 98892-0102

Regitania Dantas – (21) 98518-4775

Rodrigo Teixeira – (21) 98154-0379 Quarta-feira (18) Guilherme Henrique – (21) 98836-6451

Lucas de Oliveira Lima – (21) 97197-9331

Iris Bazilio Ribeiro – (21) 98090-5536

Priscila de Fátima – (21) 99083-0766 População LGBTI+ O programa Rio Sem LGBTIfobia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos funcionará em esquema de plantão durante os dias de carnaval para acolher denúncias. O serviço Disque Cidadania e Direitos Humanos, vinculado ao programa, funcionará 24h para receber denúncias ocorridas em todo o estado do Rio.

As denúncias de LGBTIfobia podem ser encaminhadas por meio de ligação para o número 08000234567. A ligação é gratuita. Não é preciso ter créditos no celular. Pelo WhatsApp, a população LGBTI+ pode mandar mensagem para o número (21) 977062831. Segundo o programa, as demandas recebidas serão encaminhadas aos técnicos do programa que atuam nas 24 unidades distribuídas em todas as regiões do estado. São profissionais que prestam assistência social, jurídica e psicológica que também estarão em esquema de plantão para dar encaminhamento às denúncias. “A população LGBTI+ tem um canal direto para demandas de urgência e emergência. Estaremos disponíveis 24h neste Carnaval”, disse o superintendente de Políticas LGBTI+ e coordenador do programa Rio Sem LGBTIfobia, Ernane Alexandre.