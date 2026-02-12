Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com dificuldades no mercado da música, jovens lançam selo independente

Com dificuldades no mercado da música, jovens lançam selo independente

Autor Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

Tudo começou com uma produtora de áudio, criada por Victor Basto, guitarrista e vocalista, e João Mendonça, baterista, que se conheceram na faculdade, no curso de produção musical. Integrantes da banda Quedalivre e diante da dificuldade de se inserir no mercado musica, os jovens decidiram fundar o próprio selo musical e impulsionar, não apenas o próprio trabalho, mas de outras bandas com trajetórias parecidas. Assim nasceu, no Rio de Janeiro, o selo independente AlterEgo.

“Com a banda, fomos descobrindo as deficiências que as outras bandas também tinham e acabou que a gente juntou o nosso conhecimento técnico com a questão de produção executiva para bandas mesmo. Juntando também com técnicos de outras áreas, surgiu o coletivo”, diz Basto à Agência Brasil.

Um selo musical ou selo fonográfico é uma espécie de marca que gerencia, produz, promove e distribui a obra de artistas.

O músico relembra que a banda Quedalivre enviou material para muitos selos, mas ninguém aceitou, "nem responderam nenhum e-mail nosso. Ficamos decepcionados".

"Mas acabou que foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente teve que criar o nosso próprio selo e acabou sendo perfeito, porque tem todo mundo que a gente já conhece, com quem a gente já trabalha junto, bandas que não teriam espaço se não fosse a gente chegando com o novo selo”, conta Basto.

O selo independente AlterEgo existe efetivamente desde outubro de 2025, mas o lançamento oficial ocorreu somente em festival homônimo, realizado no dia 7 de fevereiro, no Rio de Janeiro. O evento marcou também o pré-lançamento do álbum Seres Urbanos, da banda Quedalivre, formada pelos músicos que idealizaram o selo e também o festival.

Atualmente, o selo AlterEgo tem uma equipe técnica composta por 22 pessoas, com até 25 anos, incluindo Victor Basto, diretor executivo do selo; João Mendonça, diretor de produção fonográfica; e a guitarrista vocalista da banda Quedalivre Lore Naias, diretora de eventos.

Os idealizadores do selo AlterEgo já conseguiram reunir mais de 25 bandas de diferentes estados.

Selos independentes

O selo AlterEgo não está sozinho. Em 2024, uma pesquisa internacional realizada pelo grupo de consultoria do Reino Unido, MIDiA Research, mostrou que entidades independentes ou indies representaram 46,7% da participação no mercado mundial de música em 2023, movimentando US$ 14,3 bilhões.  

Segundo a União Brasileira de Compositores, a produção independente “vem acompanhada de desafios, que incluem problemas com o streaming, a dificuldade para divulgar uma quantidade de artistas que se multiplica exponencialmente e a crescente concentração de receitas entre os maiores do setor”.

Ainda de acordo com a pesquisa global Estado da Economia da Música Independente: Fragmentação e consolidação da MIDiA Research, as gravadoras independentes priorizam o streaming, que representa a maior parte de sua receita, sendo que o Spotify responde por mais da metade desse valor.

A pesquisa mostra que elas também reconhecem, no entanto, os desafios do streaming: 87% das gravadoras independentes acreditam que está cada vez mais difícil fazer com que os artistas se destaquem e 78% têm dificuldade em manter o interesse dos fãs.

Jovens na música

Dentro desse contexto e das dificuldades de se estabelecer no mercado, o selo AlterEgo funciona como um ecossistema cultural autogerido, ou seja, um coletivo. “Basicamente, quem compõe o selo internamente são várias pessoas da nossa idade, entre 21 a 25 anos mais ou menos. Todo mundo universitário, da área da economia criativa mesmo. Muita gente que já frequenta a cena, já trabalha na cena de rock e de blues, então, tem gente do design, fotógrafos, do audiovisual, técnico de som, muita gente. Até contador tem”.

Segundo Basto, o estilo de trabalho no AlterEgo é “faça você mesmo. Todo mundo tem essa proposta de produzir os próprios eventos, não se limitar às filosofias dos outros”. O produtor musical explicou que é comum, no meio da música, se ver produtores ou pessoas relevantes que colocam obstáculos a que músicos desconhecidos ou muito jovens estejam gravando em um estúdio gigante.

Mais do que um selo, o AlterEgo se apresenta como uma plataforma de articulação de uma geração que cria, produz e grava ela própria, à margem dos modelos convencionais. Para Victor Basto, fazer música deixa de ser uma expressão artística e passa a ser também um futuro ou trabalho coletivo.

“Está todo mundo envolvido. Não é sobre as próprias bandas. Tem toda uma estrutura, pessoas que já trabalhavam juntas, que já participavam mas que, agora, estão engajadas realmente em fazer o cenário crescer, para poder todo mundo viver do que a gente ama mesmo. Não é uma coisa individual de forma nenhuma”.

Mesmo com as dificuldades, Basto defende que é possível fazer música: “Basicamente, o que a gente está fazendo é conseguir mobilizar pessoas e a música sem necessariamente ter um investimento vultoso. Eu acho que até para bandas novas que já vieram falar conosco e que começaram por causa da gente, é muito importante que possamos mostrar que dá para fazer, sem ser nascido no berço de ouro da música. Sem aqueles investimentos vultosos dá para fazer coisa boa, sim”.

