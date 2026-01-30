Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2026
Os candidatos aprovados na primeira chamada devem fazer a matrícula entre os dias 2 e 4 de fevereiro, inicialmente de maneira virtual, pelo site da institução. Depois disso, em data que ainda será divulgada, será feita a matrícula presencial.
Nesta edição, 65.208 candidatos disputaram 5.867 vagas de graduação na Unesp. O curso mais procurado foi medicina, seguido por psicologia, direito e ciência da computação.
A Unesp terá mais oito chamadas de convocação. Veja as datas:
- 2ª chamada: 9 de fevereiro
- 3ª chamada: 12 de fevereiro
- 4ª chamada: 19 de fevereiro
- 5ª chamada: 23 de fevereiro
- 6ª chamada: 25 de fevereiro
- 7ª chamada: 27 de fevereiro
- 8ª chamada: 3 de março