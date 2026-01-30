Tempestade faz a décima quarta vítima das chuvas em São Paulo

Um homem foi levado pela enxurrada na noite dessa quinta-feira (29), na Avenida 31 de Março, na cidade de Piracicaba (SP). Preso por uma estrutura da via, ele não resistiu e morreu no local. É a décima quarta vítima das chuvas desde o começo de dezembro no estado, sexta a morrer em enxurrada. Um homem foi levado pela enxurrada na noite dessa quinta-feira (29), na Avenida 31 de Março, na cidade de Piracicaba (SP). Preso por uma estrutura da via, ele não resistiu e morreu no local. É a décima quarta vítima das chuvas desde o começo de dezembro no estado, sexta a morrer em enxurrada.

A chuva, de mais de 50 milímetros (mm), alagou bairros da região central da cidade. Com duração de cerca de 40 minutos, segundo informou o prefeito Helinho Zanatta em rede social, a tempestade chegou a arrancar o asfalto de uma das principais avenidas da cidade. Piracicaba tem cerca de 425 mil habitantes e fica na região central do estado. Nas últimas 12 horas, a cidade teve mais de 80mm de precipitações registradas.