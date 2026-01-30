Programa Brasil no Mundo, da TV Brasil, debate 1° ano do governo Trump

Neste domingo (1), a TV Brasil leva ao ar, às 19h30, uma nova edição do programa Brasil no Mundo. No estúdio do Rio de Janeiro, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem a economista Laura Carvalho para analisar as reações globais à excessiva dependência dos Estados Unidos após um ano de governo de Donald Trump. Neste domingo (1), aleva ao ar, às 19h30, uma nova edição do programa Brasil no Mundo. No estúdio do Rio de Janeiro, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem a economista Laura Carvalho para analisar as reações globais à excessiva dependência dos Estados Unidos após um ano de governo de Donald Trump.

Além disso, a atração comenta as novas leis francesas com restrições às Big Techs, o papel da China nesse novo desenho econômico e as mais recentes ameaças americanas ao regime cubano.

A convidada da semana Laura Carvalho é professora de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e diretora da Open Society Foundations. Em 2018, ela lançou o livro Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico, em quem investiga o crescimento e a subsequente crise da economia brasileira a partir de 2014.

Sobre a produção O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige. Conduzido pelos jornalistas especialistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, a atração apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade.

Com exibição semanal na TV Brasil sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora. Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na emissora Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York e em outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros.

Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina. O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30, o geógrafo Elias Jabbour e a economista Juliana Furno.