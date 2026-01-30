Produção inédita resgata histórico Caminho do Peabiru na TV Brasil

O quinto episódio inédito da temporada de estreia da série Olhar Brasil, produção documental com dez programas apresentada pela TV Brasil, revela o Caminho do Peabiru, trilha ancestral que cruza o continente do litoral do Oceano Atlântico ao Pacífico. O programa vai ao ar neste sábado (31), às 18h30. O quinto episódio inédito da temporada de estreia da série Olhar Brasil, produção documental com dez programas apresentada pela, revela o Caminho do Peabiru, trilha ancestral que cruza o continente do litoral do Oceano Atlântico ao Pacífico.

A obra do canal público traça um panorama sobre a história, as belezas naturais e os mistérios desse sistema de vias pré-colombianas que atravessa a América do Sul. Importante referência cultural para o turismo de aventura, a rota inclui rios, praias e montanhas da região de Mata Atlântica. O legado da etnia indígena guarani na conservação ambiental manteve o ecossistema preservado.

O seriado mostra o percurso sagrado para esses povos em cidades de Santa Catarina e do Paraná, com destaques para os ramais que passam pelos municípios de Barra Velha e Pitanga, respectivamente. O novo documentário da sequência, desenvolvido pela TV UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, recorda quem foram os exploradores europeus Aleixo Garcia e Álvar Núñez Cabeza de Vaca. O Caminho do Peabiru tem importância mística para os povos originários ao seguir o trajeto do sol no firmamento celeste pelo qual guaranis fizeram migrações há milênios em jornadas de espiritualidade e purificação. Esse deslocamento associa o passado de interação e histórias dos andinos com a complexa e sofisticada cultura dos indígenas nas mais remotas áreas do continente. Uma das tradições da região é utilizar a mesma rota como ida e volta. Com foco na riqueza das manifestações populares e no potencial turístico no país, Olhar Brasil é resultado da primeira coprodução realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, e por emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A série original tem como finalidade fortalecer o audiovisual do país ao potencializar características singulares de vários destinos turísticos nas cinco regiões do território brasileiro. Com sotaques variados, a obra mostra paisagens, histórias e modos de vida que valorizam a biodiversidade e os ecossistemas tipicamente nacionais. O programa está no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. Viagem por passagens rústicas dos povos originários A fascinante e épica história do Caminho do Peabiru pauta a série Olhar Brasil com a participação de especialistas no tema como a jornalista Rosana Bond, o historiador José Carlos Fagundes, a bióloga Gabriela Klein, o arqueólogo Igor Chymz e o cacique Teófilo Gonçalves Karay, da terra indígena guarani no Morro dos Cavalos, além de pescadores e moradores da região pela qual o percurso segue, bem como entusiastas no tema, como Clemente Gaioski. A exploração da série parte do rio Itapocu na cidade de Barra Velha. A produção ainda destaca a Ponta do Sambaqui, em Florianópolis, e o município de Palhoça, onde fica a terra indígena Guarani no Morro dos Cavalos, povoado que preserva a herança da cultura vinculada às origens do Peabiru.

O jornalista e pesquisador Carlos Dominguez dirigiu essa edição inédita do seriado. "Foi um desafio adequar a ancestral história do Caminho do Peabiru para um programa de audiovisual. Buscamos salientar a importância do legado dos povos indígenas guaranis e da sua cultura. A opção de falar com pessoas que hoje vivem e se relacionam com a memória do Peabiru permitiu a aproximação com a realidade das dificuldades de preservação do patrimônio arqueológico no país", explica o realizador. "A ideia era destacar o imenso potencial do Caminho do Peabiru como forma de integrar povos e culturas, fazendo um resgate da harmonia que as civilizações nativas tinham com o meio ambiente. Queremos deixar uma mensagem de valorização do bioma e dos povos originários", finaliza. O sistema milenar de vias que liga o litoral do Atlântico ao Pacífico, pela Cordilheira dos Andes, tem mais de quatro mil quilômetros de um caminho anterior à chegada dos europeus na América. A rústica trilha cruza o continente ao conectar diferentes aspectos culturais.

O ramal apresentado no documentário do seriado da TV Brasil segue o percurso que sai de Santa Catarina e passa pelo Paraná para depois seguir rumo aos países vizinhos Bolívia e Peru. A rota era uma das passagens mais fáceis de avançar e configurava o menor caminho até o interior do continente. (foto) Primeiros europeus na rota pelo interior do continente O seriado Olhar Brasil aborda a entrada dos primeiros europeus que ingressaram no litoral catarinense pela foz do rio Itapocu, como a epopeia do português Aleixo Garcia e a odisseia do espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca.