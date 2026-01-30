Escolas do Grupo Especial do Rio começam hoje ensaios técnicos
Como novidade, a Liesa incluiu os desfiles das escolas mirins na programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial, em três datas diferentes, reforçando o papel das escolas mirins na formação de novos sambistas e na renovação do carnaval carioca.
Os ensaios seguem até 8 de fevereiro, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, reunindo as agremiações em treinos abertos ao público, que já poderá sentir o clima do que será apresentado no Carnaval 2026.
Calendário dos ensaios técnicos:
Sexta-feira – 30/1
- 21h – Acadêmicos de Niterói
- Mocidade Independente de Padre Miguel
- Estação Primeira de Mangueira
- Unidos da Tijuca
Sábado – 31/1
- 18h – Escolas de Samba Mirins (3 agremiações) – abertura dos ensaios técnicos
- 20h – Unidos de Vila Isabel
- Acadêmicos do Salgueiro
- Paraíso do Tuiuti
- Portela
Domingo – 1/2
- 17h30 – Escolas de Samba Mirins (3 agremiações)
- 19h – Unidos do Viradouro
- Imperatriz Leopoldinense
- Acadêmicos do Grande Rio
- Beija-Flor de Nilópolis
Sexta-feira – 6/2
- 21h – Acadêmicos de Niterói
- Mocidade Independente de Padre Miguel
- Estação Primeira de Mangueira
- Unidos da Tijuca
Sábado – 7/2
- 18h – Lavagem da Passarela
Em seguida:
- Unidos de Vila Isabel
- Acadêmicos do Salgueiro
- Paraíso do Tuiuti
- Portela
Domingo – 8/2
- 18h – Escolas de Samba Mirins (2 agremiações)
- 19h – Unidos do Viradouro
- Imperatriz Leopoldinense
- Acadêmicos do Grande Rio
- Beija-Flor de Nilópolis
O carnaval deste ano terá três dias de desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A apresentação das escolas será no domingo (15), segunda-feira (16) e terça-feira (17).
Ordem de apresentação das escolas nos três dias de desfile:
Domingo, 15 de fevereiro
- Acadêmicos de Niterói
- Imperatriz Leopoldinense
- Portela
- Mangueira
Segunda-feira, 16 de fevereiro
- Mocidade Independente
- Beija-Flor
- Viradouro
- Unidos da Tijuca
Terça-feira, 17 de fevereiro
- Paraíso do Tuiuti
- Vila Isabel
- Grande Rio
- Salgueiro