Vira-lata caramelo se torna expressão cultural de São Paulo

O reconhecimento do caramelo chega como uma forma de dar visibilidade e proteção aos animais como um todo. O país tem cerca de 30 milhões de cachorros, gatos e outras espécies domésticas abandonados.

“Respeitar os animais e proteger as vidas deles é um exercício de humanidade. Sabemos o quanto é importante acolher um cachorrinho quando ele procura um lugar para deitar, alguém pra ficar perto ou simplesmente mostrar como está feliz na nossa companhia. É uma troca de amor, carinho e cuidado”, disse o governador Tarcísio de Freitas após assinar a lei que tornou o caramelo expressão cultural de SP.

A prática de abandonar animais é crime e pode levar à pena de até um ano de detenção, que pode ser agravada se houver indícios de maus-tratos ou riscos para a saúde do bicho.

Em São Paulo, os abandonos podem ser denunciados à Delegacia Eletrônica de Proteção Animal no 0800-600-6428. Na capital paulista, os pets deixados para trás são recolhidos pela Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e são, posteriormente, disponibilizados para adoção.