Polícia Federal prende em SP suspeito de planejar atentado terrorista

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã de hoje (29), no interior de São Paulo, um homem suspeito de integrar uma organização terrorista de abrangência internacional. As autoridades chegaram a ele por meio de uma investigação realizada em conjunto com o Departamento Federal de Investigação (FBI), dos Estados Unidos. Em nota, a PF informou que o homem estava montando um colete com explosivos que usaria em um atentado suicida. O ato, acrescentou, ocorreria no Brasil - a corporação não deu mais detalhes sobre o local.

A polícia cumpriu, ainda, mandados de busca pessoal e domiciliar e deve analisar dados e informações que o suspeito mantinha em aparelhos eletrônicos, como celular e computador. A legislação brasileira, incluindo o Marco Civil da Internet, estabelece que, quando há um pedido de acesso desse tipo, feito pelas autoridades, as empresas de telecomunicações são obrigadas a liberá-lo.