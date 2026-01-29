Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia Federal prende em SP suspeito de planejar atentado terrorista

Autor Letycia Bond - Repórter da Agência Brasil
Letycia Bond - Repórter da Agência Brasil
A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã de hoje (29), no interior de São Paulo, um homem suspeito de integrar uma organização terrorista de abrangência internacional. As autoridades chegaram a ele por meio de uma investigação realizada em conjunto com o Departamento Federal de Investigação (FBI), dos Estados Unidos.

Em nota, a PF informou que o homem estava montando um colete com explosivos que usaria em um atentado suicida. O ato, acrescentou, ocorreria no Brasil - a corporação não deu mais detalhes sobre o local.

A polícia cumpriu, ainda, mandados de busca pessoal e domiciliar e deve analisar dados e informações que o suspeito mantinha em aparelhos eletrônicos, como celular e computador. A legislação brasileira, incluindo o Marco Civil da Internet, estabelece que, quando há um pedido de acesso desse tipo, feito pelas autoridades, as empresas de telecomunicações são obrigadas a liberá-lo.

Esses dados são chamados de telemáticos. As companhias, operadoras de telefone e internet usadas pelos investigados, por exemplo, são obrigadas a compartilhar os registros armazenados, tanto de conteúdo como histórico de ligações, com horário, duração e números contatados. No caso das redes sociais e serviços de mensagem, como o WhatsApp, é possível resgatar até mesmo conversas deletadas pelos usuários.

Autorizada pela 3ª Vara Federal de Bauru, a apuração assume também um caráter preventivo, conforme destaca a PF em nota, já que é capaz de antecipar outras articulações semelhantes, "que atentem contra a segurança pública e a ordem social."

 

São Paulo

