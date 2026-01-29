PM do Rio vai usar helicóptero blindado americano no combate ao crime

, sendo 11 soldados totalmente equipados e quatro tripulantes, e. O prazo de entrega da aeronave é de 180 dias.

O helicóptero é utilizado em operações militares de transporte de tropas, busca e salvamento, combate a incêndios e, recentemente, em missões de segurança pública de alto risco, como o combate ao crime organizado e operações em áreas de difícil acesso. Sua robustez permite operar em ambientes hostis, dia ou noite.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O anúncio foi feito durante a cerimônia de formatura de 474 novos soldados da Polícia Militar. O grupo integra o contingente de mil novos soldados já formados e para atuação nos batalhões da PM em todo o estado.

“É importante destacar que, hoje, o policial militar já sai da formação com sua própria arma. Antes, eram utilizados materiais sucateados, que estavam há anos na corporação. Agora, estamos fazendo tudo diferente, valorizando mais os agentes de segurança”, ressaltou o governador Cláudio Castro na cerimônia.