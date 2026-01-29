Governo do Rio libera R$ 40 milhões para escolas do Grupo Especial

A medida beneficia toda a cadeia produtiva do carnaval, impulsionando a economia criativa, gerando empregos temporários e fortalecendo a cultura popular fluminense, destaca o governo. Parte dos recursos também será destinada à operação da Marquês de Sapucaí, com serviços de infraestrutura essenciais para a realização do espetáculo.

Além do apoio às escolas de samba, o governo do estado lançou, no final de 2025, o pacote Folia RJ 2026, composto por cinco editais que contemplam mais de 500 projetos culturais. A iniciativa, que conta com investimento de R$ 20 milhões, beneficia manifestações tradicionais como Bate-Bolas, Blocos nas Ruas, Não Deixa o Samba Morrer, Folia de Reis e Folias Fluminenses, ampliando o alcance do fomento cultural em diferentes regiões do estado.

Em 2026, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ocorrerão em três dias, repetindo o formato do ano anterior. As 12 escolas se apresentam no domingo, segunda e terça-feira de carnaval, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com apresentações de quatro escolas por noite.