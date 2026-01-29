Calendário fevereiro 2026: feriados e datas comemorativas

Fevereiro 2026: confira calendário de feriados e datas comemorativasO mês é marcado por celebrações, homenagens e conscientizações sobre a saúde; confira feriados e datas comemorativas
Conscientização sobre doenças importantes, homenagem a profissões e feitos históricos estão entre as datas comemorativas marcadas para fevereiro de 2026.
Após o mês de abertura do ano, os preparativos para o Carnaval e possíveis folgas prolongadas começam.
Confira o calendário de feriados e datas comemorativas de fevereiro de 2026 a seguir.
Fevereiro 2026: calendário de feriados
Para fevereiro, estão previstos três pontos facultativos no calendário nacional: segunda e terça de Carnaval (16 e 17) e a Quarta-feira de Cinzas (18).
Por estarem seguidos um do outro, nos dias 16 e 17 e no dia 18, respectivamente, a folga poderá ser prolongada.
Além disso, a depender do horário de trabalho, a dispensa de atividades pode se estender para o fim de semana que os antecede.
No entanto, aparecem como pontos facultativos. Isso significa que a folga não é obrigatória e depende da decisão da empresa responsável.
Fevereiro 2026: confira datas comemorativas
- Dia do Publicitário (1º/2)
- Dia de Iemanjá (2/2)
- Dia Mundial das Zonas Úmidas (2/2)
- Dia de Nossa Senhora dos Navegantes (2/2)
- Dia de São Brás (3/2)
- Dia da Navegação do Rio São Francisco (3/2)
- Dia Mundial do Câncer (4/2)
- Dia Internacional da Fraternidade Humana (4/2)
- Dia Nacional da Mamografia (5/2)
- Dia do Datiloscopista (5/2)
- Dia do Dermatologista (5/2)
- Dia Mundial da Nutella (5/2)
- Dia do Agente de Defesa Ambiental (6/2)
- Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina (6/2)
- Dia do Gráfico (7/2)
- Dia do Fettuccine Alfredo (7/2)
- Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas (7/2)
- Dia do Magistério Militar (8/2)
- Dia do Frevo em Pernambuco (9/2)
- Dia Internacional da Epilepsia (9/2)
- Dia de Leitura na Banheira (9/2)
- Dia do Atleta Profissional (10/2)
- Dia Mundial das Leguminosas (10/2)
- Dia da Internet Segura (10/2)
- Dia Internacional do Leopardo Árabe (10/2)
- Dia do Zelador (11/2)
- Dia Mundial do Enfermo (11/2)
- Dia de Nossa Senhora de Lourdes (11/2)
- Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência (11/2)
- Dia de Darwin (12/2)
- Dia Mundial do Rádio (13/2)
- Dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército (13/2)
- Dia Internacional do Preservativo (13/2)
- Dia de Ter um Nome Diferente (13/2)
- Dia Mundial do Amor (14/2)
- Dia do Botonista, dos jogadores de futebol de botão (14/2)
- Dia Internacional da Doação de Livros (14/2)
- Dia de São Valentim (14/2)
- Dia do Repórter (16/2)
- Dia Mundial do Gato (17/2)
- Início do Ano Novo Chinês (17/2)
- Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo (18/2)
- Dia Internacional da Síndrome de Asperger (18/2)
- Início da Quaresma 2026 (18/2 a 2/4)
- Dia do Esportista (19/2)
- Dia de São Conrado (19/2)
- Dia Mundial da Baleia (19/2)
- Dia Mundial da Justiça Social (20/2)
- Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo (20/2)
- Dia Nacional do Imigrante Italiano (21/2)
- Dia Internacional da Língua Materna (21/2)
- Dia Internacional do Maçom (22/2)
- Dia do Auxiliar de Serviços Gerais (22/2)
- Dia Mundial da Margarita (22/2)
- Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro (23/2)
- Dia Nacional do Rotary (23/2)
- Promulgação da Primeira Constituição Republicana (24/2)
- Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil (24/2)
- Dia de Santo Alexandre (26/2)
- Dia de Contar um Conto de Fadas (26/2)
- Dia do Livro Didático (27/2)
- Dia de São Leandro (27/2)
- Dia Internacional do Urso Polar (27/2)
- Dia Mundial da Doença Rara (28/2)
- Dia da Ressaca (28/2)
- Dia de São Romão e Lupicino (28/2)
- Dia Mundial de combate à LER/DORT (28/2)
Fevereiro Roxo e Laranja: entenda a diferença
O mês de fevereiro não é marcado apenas por celebrações, mas lembra a importância da conscientização de temas importantes para o público.
Campanhas de saúde mensais são representadas por cores. Janeiro, por exemplo, foram branco, para a saúde mental, e roxo, para o tratamento e prevenção da hanseníase, doença infecciosa dos nervos.
Em relação a fevereiro, do dia 1º ao 28º, o roxo e o laranja são predominantes. Respectivamente, conscientiza sobre as doenças de Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus, enquanto a outra sensibiliza sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea para o tratamento dos diagnosticados.
Durante o mês, centros hospitalares e órgãos públicos promovem palestras, assim como mutirões de doações. No começo de fevereiro, as programações começam a ser divulgadas.