Calendário fevereiro 2026: feriados e datas comemorativas

O mês de fevereiro lembra a importância da conscientização de temas importantes para o público

Conscientização sobre doenças importantes, homenagem a profissões e feitos históricos estão entre as datas comemorativas marcadas para fevereiro de 2026. Após o mês de abertura do ano, os preparativos para o Carnaval e possíveis folgas prolongadas começam.

Confira o calendário de feriados e datas comemorativas de fevereiro de 2026 a seguir.

Fevereiro 2026: calendário de feriados Para fevereiro, estão previstos três pontos facultativos no calendário nacional: segunda e terça de Carnaval (16 e 17) e a Quarta-feira de Cinzas (18). Por estarem seguidos um do outro, nos dias 16 e 17 e no dia 18, respectivamente, a folga poderá ser prolongada. Além disso, a depender do horário de trabalho, a dispensa de atividades pode se estender para o fim de semana que os antecede.