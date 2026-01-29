Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Congonhas confirma terceiro vazamento em mina, em menos de uma semana

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

A cidade de Congonhas, região central de Minas Gerais, confirmou na noite desta quinta-feira (28) um terceiro vazamento de água no estado em menos de cinco dias.

Desta vez, o acidente foi identificado no dique de Fraile, na mina Casa de Pedra, que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Os dois vazamentos anteriores, um no domingo (25) e outro na segunda-feira (27), ocorreram em áreas controladas pela mineradora Vale.

Segundo a prefeitura de Congonhas, o novo problema foi identificado durante os trabalhos de fiscalização nos outros dois vazamentos: 

"[Foi identificado] carreamento de resíduos por enxurrada, decorrentes de deficiências nos sistemas de drenagem das vias internas da mineradora”.

Ainda de acordo com a prefeitura o material foi em direção ao Rio Maranhão e, apesar do vazamento, não houve rompimento de estruturas.

O órgão municipal considerou o incidente como um 'dano ambiental moderado'. A prefeitura disse ainda que notificou a CSN para que tome providências.

A Agência Brasil entrou em contato com a CSN, que não se posicionou até a publicação deste texto.

