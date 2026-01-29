Congonhas confirma terceiro vazamento em mina, em menos de uma semana

A cidade de Congonhas, região central de Minas Gerais, confirmou na noite desta quinta-feira (28) um terceiro vazamento de água no estado em menos de cinco dias.

Desta vez, o acidente foi identificado no dique de Fraile, na mina Casa de Pedra, que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Os dois vazamentos anteriores, um no domingo (25) e outro na segunda-feira (27), ocorreram em áreas controladas pela mineradora Vale. Segundo a prefeitura de Congonhas, o novo problema foi identificado durante os trabalhos de fiscalização nos outros dois vazamentos: "[Foi identificado] carreamento de resíduos por enxurrada, decorrentes de deficiências nos sistemas de drenagem das vias internas da mineradora”.