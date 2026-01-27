Raio atinge ato pró-Bolsonaro em Brasília e deixa dezenas de feridos

Bombeiros dizem ter atendido no local 89 participantes do ato organizado por Nikolas Ferreira, dos quais 47 foram hospitalizados e 11 precisaram de cuidados médicos adicionais.Dezenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ficaram feridos neste domingo (25/01) com a queda de um raio durante um ato pela anistia do ex-presidente, organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira, em Brasília. O Corpo de Bombeiros comunicou ter atendido 89 pessoas no local. Dessas, 47 foram encaminhadas a hospitais próximos, incluindo 11 que "precisaram de cuidados médicos adicionais". Os manifestantes encontravam-se perto da Praça do Cruzeiro, onde a marcha em apoio a Bolsonaro, condenado e preso por tentativa de golpe de Estado, estava prevista para terminar. Clarão e estrondo O domingo foi marcado por fortes chuvas em Brasília, mas isso não impediu milhares de pessoas de participar da manifestação. A Praça do Cruzeiro havia sido escolhida para o encerramento do ato organizado por Ferreira. A multidão estava concentrada no local aguardando a chegada do parlamentar, em meio à forte chuva. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a multidão sendo surpreendida por um clarão e um estrondo. Pouco depois, algumas vítimas estão sendo levadas por outros manifestantes. Etapa final de marcha O protesto foi a etapa final de uma marcha que começou na segunda-feira, quando Ferreira partiu de Paracatu, no interior de Minas Gerais, em direção à capital, acompanhado por um grupo de apoiadores e aliados do ex-presidente. O deputado, uma das vozes mais ativas da extrema direita brasileira nas redes sociais, afirma ter caminhado cerca de 240 quilômetros numa rodovia federal. Milhares uniram-se a ele na sua passagem por Brasília, a maioria com as cores verde e amarelo. as (Lusa, AFP, Agência Brasil)