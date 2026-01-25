Tradicional hotel de luxo é implodido no centro de Brasília

O antigo edifício Torre Palace Hotel, localizado no centro de Brasília, foi implodido às 10h01 deste domingo (25). Os explosivos foram colocados nos andares mais baixos do prédio, que ruiu em poucos segundos. A grande nuvem de poeira branca que subiu logo após a operação se dissipou quase por completo cerca de cinco minutos após a demolição. Os explosivos foram colocados nos andares mais baixos do prédio, que ruiu em poucos segundos. A grande nuvem de poeira branca que subiu logo após a operação se dissipou quase por completo cerca de cinco minutos após a demolição.

Em razão do risco de projeção de detritos e materiais, além da vibração do próprio terreno devido à onda de choque causada pela implosão e do ruído intenso, a população pode acompanhar a operação a cerca de 300 metros de distância. Três sirenes foram ouvidas poucos minutos antes da queda do edifício, concluída sob os aplauso de populares que estavam no local.

A operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e pela Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil. O plano operacional reuniu forças de segurança, equipes de emergência e órgãos de trânsito da capital federal. Foi feito o isolamento de todo o perímetro definido. Logo após a implosão, técnicos da defesa civil já estavam no local dos escombros.

Máquinas trabalham para retirar a grande montanha de entulho que agora ocupa o terreno onde ficava o Torre Palace Hotel. A previsão do governo do Distrito Federal é que, ao longo das próximas horas, hotéis localizados próximos aos escombros possam ser liberados. Ao todo, três edifícios foram evacuados: Brasília Tower Hotel, LET’S Idea Brasília Hotel e Nobile Suítes Monumental.