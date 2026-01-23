Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular 2026

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

A Fundação Universitária para o vestibular (Fuvest) divulgou hoje (23) sua lista de aprovados no vestibular de 2026 para as 8.147 vagas de graduação da Universidade de São Paulo (USP). A lista traz os nomes dos candidatos aprovados em primeira chamada.

Consulte aqui

Quem foi aprovado deve fazer a pré-matrícula entre as 8h de 27 de janeiro e as 12h de 30 de janeiro. A segunda etapa da matrícula acontece entre as 8h de 23 de fevereiro e as 12h de 25 de fevereiro.

A Fuvest vai publicar a lista de aprovados em segunda chamada no dia 3 de fevereiro e em 10 de fevereiro para os convocados na terceira chamada.

Aqueles que não foram aprovados, podem manifestar interesse na lista de espera entre os dias 19 e 20 de fevereiro. A Fuvest fará três chamadas para preencher vagas remanescentes.

Também está disponível a lista de aprovados em primeira chamado no Enem-USP.

Consulte aqui.

Nesta modalidade, 1.500 candidatos foram selecionados através de suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio.

