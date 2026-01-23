Festival CasaBloco faz a união de carnavais do Rio de Janeiro e Recife

A abertura da 7ª edição do Festival CasaBloco ocorre nesta sexta-feira (23) e sábado (24), e une, pela primeira vez, os festejos de carnaval do Rio de Janeiro e do Recife. O festival começou, às 17h, com Acerto de marcha de Blocos Líricos, entre eles, Confete e Serpentina e, às 22h, a apresentação de Elba Ramalho, tudo na Praça do Arsenal, Centro Histórico do Recife, e entrada gratuita.

O CasaBloco promove também o encontro de dois blocos tradicionais: o Cordão da Bola Preta, que concentra milhares de foliões pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, com seus 107 anos de história; e o tradicional Galo da Madrugada, símbolo do carnaval do Recife, que reúne mais de 1 milhão de pessoas na região central da capital pernambucana, no sábado de carnaval.

Quem for à praça verá ainda Os Caboclos de Lança, do Maracatu de Baque Solto, com aula espetáculo de Mestre Manuelzinho Salustiano. Para a idealizadora e diretora-geral do projeto, Rita Fernandes, a integração entre o carnaval do Rio e do Recife é a realização de um sonho, graças à parceria com a prefeitura da capital de Pernambuco. “Uma realização muito grande, porque a gente começou ali de uma pequena ideia e, quando se deu conta, a coisa aconteceu e em uma escala maior da que a gente imaginava no começo”, disse Rita à Agência Brasil. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Expansão Ela destacou que o carnaval de Pernambuco é muito importante, porque a cultura carnavalesca do estado, junto com a do Rio de Janeiro e da Bahia, é uma das principais do país.

“Eu acho que são as três culturas carnavalescas mais importantes do Brasil. Mas eu tenho um sentimento especial pela cultura pernambucana porque a diversidade de ritmos e de tipos de manifestações aqui é imensa. Quando você acha que conheceu tudo, ainda tem coisa nova para conhecer”, avaliou a diretora-geral do CasaBloco. “Você tem aqui os maracatus urbanos e rurais, os Cavalos Marinhos, os Periquitos, os frevos, as cirandas e por aí vai. É um negócio gigantesco. Me impressiona muito também o orgulho pernambucano da sua cultura, coisa que eu venho há muito tempo levantando uma bandeira”, acrescentou.

Na percepção e entendimento de Rita Fernandes, a cultura brasileira é mais do que identidade. “Ela move grupos, economia, sentimentos, identidades”. Para a diretora-geral do projeto, “a força da cultura brasileira é muito grande. E eu acho que ela não foi reconhecida na sua capacidade, na sua potência, em nenhuma das escalas e esferas, como tem que ser, como setor produtivo, econômico, dos mais importantes que o Brasil tem”, afirmou. Rita confessou estar muito feliz e orgulhosa de ter conseguido fazer essa circulação entre os carnavais das duas capitais. Até então, com o festival CasaBloco, ela só estava levando para o Rio de Janeiro as manifestações brasileiras às quais queria dar visibilidade. “Mas agora estou conseguindo fazer o inverso, fazendo circular as manifestações cariocas, misturar os carnavais do Brasil que eu acho tão importantes”. Segundo ela, esse é o primeiro passo mais importante de uma expansão do projeto CasaBloco. Acredita que, em pouco tempo, vai aumentar mais ainda a circulação das culturas carnavalescas para Belém (PA), São Luís (MA) e outras cidades que têm tradições e históricos importantes de cultura popular. “E que eu quero muito absorver na CasaBloco”, completou.