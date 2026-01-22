Técnicos de enfermagem são suspeitos de matar três pacientes

Técnicos de Enfermagem são presos no DF suspeitos de matar três pacientesProfissionais teriam injetado altas doses de um remédio de alto risco nas veias dos pacientes; uma das vítimas sobreviveu a quatro aplicação e teve desinfetante injetado nas veias
Três técnicos de Enfermagem foram presos na segunda-feira passada, 19, suspeitos de assassinar pacientes em um hospital Anchieta, unidade de saúde particular no Distrito Federal.
A suspeita é de que eles teriam injetado altas doses de um medicamento de alto risco nas veias das vítimas, sem prescrição.
Conforme publicado pelo Jornal Nacional, um dos técnicos seria o executor do crime, auxiliado por uma técnica, até então no primeiro emprego e treinada por ele. O suspeito teria aproveitado que o sistema do hospital estava aberto na conta de dois médicos para prescrever receitas falsas do medicamento para os pacientes.
As vítimas foram a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, e dois servidores públicos: João Clemente Pereira, de 65 anos, e Marcos Moreira, de 33.
"Ele também vai ate a farmácia, pega o medicamento, manipula e guarda no jaleco que ele estava usando. Ele vai nos quartos, e introduz, injeta esse produto na veia dos pacientes. E ao invés de jogar essa seringa no lixo específico, ele joga no lixo comum, o que não é permitido. Após injetar esses líquidos, as vítimas apresentam parada cardíaca. Isso é quase imediato, 10, 15 segundos", conta o delegado responsável pelo caso Wisllei Salomão.
As investigações também apontam que Miranilde sobreviveu a quatro aplicações do remédio, que lhe causaram seis paradas cardíacas. Diante da "relutância" da professora em morrer, o técnico teria aplicado 13 seringas de desinfetante na vítima.
Os objetos foram descartados na lixeira comum do hospital, e não na adequada para equipamentos hospitalares, a fim de esconder o crime. O suspeito ainda teria simulado massagens de reanimação cardíaca nos pacientes.
Em nota enviada ao Jornal Nacional, o hospital informou ter instaurado comitê interno de análise e conduzido investigação rigorosa, que em menos de 20 dias resultou na identificação de evidências envolvendo técnicos de Enfermagem. Os três forma demitidos.
Suspeitos confessaram o crime à Polícia
Ao serem confrontados com as imagens das câmeras de segurança, dois dos suspeitos confessaram a autoria do crime, enquanto o outro negou participação. De acordo com a Polícia, imagens das câmeras de segurança comprovam a participação deles no crime.
As investigações agora se concentram para descobrir a motivação dos crimes, bem como se houve mais vítimas e profissionais envolvidos nas mortes.
Em nota divulgada nas redes sociais, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (Coren-DF) informou acompanhar o caso e adotar as providências cabíveis no âmbito de sua competência legal.
"O Conselho segue compromissado com a seguença do paciente, a ética profissional e a defesa de uma enfermagem qualificada, responsável e comprometida com a vida", afirma, em texto.
