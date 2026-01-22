Técnicos de enfermagem são suspeitos de matar três pacientes

Técnicos foram demitidos do Hospital onde trabalhavam / Crédito: Reprodução: Associação Nacional de Hospitais Privados

Três técnicos de Enfermagem foram presos na segunda-feira passada, 19, suspeitos de assassinar pacientes em um hospital Anchieta, unidade de saúde particular no Distrito Federal. A suspeita é de que eles teriam injetado altas doses de um medicamento de alto risco nas veias das vítimas, sem prescrição.

Conforme publicado pelo Jornal Nacional, um dos técnicos seria o executor do crime, auxiliado por uma técnica, até então no primeiro emprego e treinada por ele. O suspeito teria aproveitado que o sistema do hospital estava aberto na conta de dois médicos para prescrever receitas falsas do medicamento para os pacientes.

As vítimas foram a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, e dois servidores públicos: João Clemente Pereira, de 65 anos, e Marcos Moreira, de 33. "Ele também vai ate a farmácia, pega o medicamento, manipula e guarda no jaleco que ele estava usando. Ele vai nos quartos, e introduz, injeta esse produto na veia dos pacientes. E ao invés de jogar essa seringa no lixo específico, ele joga no lixo comum, o que não é permitido. Após injetar esses líquidos, as vítimas apresentam parada cardíaca. Isso é quase imediato, 10, 15 segundos", conta o delegado responsável pelo caso Wisllei Salomão.

Em nota enviada ao Jornal Nacional, o hospital informou ter instaurado comitê interno de análise e conduzido investigação rigorosa, que em menos de 20 dias resultou na identificação de evidências envolvendo técnicos de Enfermagem. Os três forma demitidos. Suspeitos confessaram o crime à Polícia Ao serem confrontados com as imagens das câmeras de segurança, dois dos suspeitos confessaram a autoria do crime, enquanto o outro negou participação. De acordo com a Polícia, imagens das câmeras de segurança comprovam a participação deles no crime. As investigações agora se concentram para descobrir a motivação dos crimes, bem como se houve mais vítimas e profissionais envolvidos nas mortes.