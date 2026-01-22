Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Relatório da ONU mostra aumento do turismo internacional no Brasil

Relatório da ONU mostra aumento do turismo internacional no Brasil

Autor Cristiane Ribeiro - Repórter da Rádio Nacional
Autor
Cristiane Ribeiro - Repórter da Rádio Nacional Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com alta de 37% em 2025, frente ao ano anterior, o turismo internacional no Brasil ganhou destaque na última edição do Barômetro Mundial do Turismo, divulgada na terça-feira (20).

A pesquisa, que é feita pela Organização das Nações Unidas (ONU), mostra que o país superou destinos que também tiveram forte expansão, como Egito, com 20%; Marrocos, 14%; e Ilhas Seychelles, com 13% de alta. Segundo o relatório, mais de 1,5 bilhão de turistas viajaram internacionalmente em 2025, quase 60 milhões a mais do registrado em 2024.

Brasil atrativo

No último ano, o Brasil registrou o recorde na chegada de turistas estrangeiros, com 9,3 milhões de visitantes desembarcando no território nacional, superando a meta anual de 6,9 milhões prevista no Plano Nacional de Turismo 2024-2027.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, explicou que o Brasil tem atrativos como nenhum outro destino no mundo e isso, segundo ele, atrai o desejo do turista de fora de conhecer as belezas, a cultura, a gastronomia e o povo brasileiro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Bondinho do Pão de Açucar (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Bondinho do Pão de Açucar - Rio de Janeiro -  Tomaz Silva/Agência Brasil

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números da ONU Turismo confirmam que a estratégia de reposicionamento da imagem do Brasil no exterior é um sucesso sem precedentes.

De acordo com o Ministério do Turismo, o desempenho recorde brasileiro confirma o protagonismo do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento da imagem do Brasil no exterior, além de sinalizar um cenário promissor para os próximos anos, em linha com as diretrizes do Plano Nacional de Turismo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ONU

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar