Oscar: Lula parabeniza equipe de O Agente Secreto e Adolpho Veloso

Nas redes sociais, o presidente destacou que as indicações são um reconhecimento da cultura e da capacidade do Brasil de “contar histórias que emocionam o mundo”.

O Agente Secreto foi indicado simultaneamente nas categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco (nova categoria). Já Wagner Moura recebeu indicação a Melhor Ator por sua atuação no longa.



O país também está representado entre os destaques técnicos com a indicação de Adolpho Veloso para Melhor Fotografia.