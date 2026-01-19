Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, ultrapassa marca de 100 prêmios

Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, ultrapassa marca de 100 prêmios

Caminhos da Reportagem, atração da emissora pública TV Brasil, ultrapassou no final de 2025 a marca de 100 prêmios recebidos. Desde 2010, quando foi iniciada a contagem, já foram 101 honrarias. Os reconhecimentos atestam a relevância editorial, a qualidade jornalística e o compromisso da produção com reportagens aprofundadas sobre os mais variados temas de interesse público.

“O Caminhos da Reportagem é um programa que criou laços afetivos com a população. Ao longo dos anos, construiu uma relação de confiança com o público, abordando temas sensíveis e relevantes com cuidado e profundidade”, destaca a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.

A diretora ressalta que os prêmios são frutos de um trabalho exercido coletivamente. “É o esforço diário de uma equipe comprometida, que acredita no jornalismo como ferramenta de informação, reflexão e transformação social”, comenta Cidinha.

A galeria de troféus do Caminhos da Reportagem concentra conquistas de alto prestígio no cenário jornalístico, como o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, Prêmio Petrobras de Jornalismo, Prêmio Sebrae de Jornalismo, Prêmio Tim Lopes e o internacional Prêmio TAL (Televisión América Latina). Apenas no ano passado, o programa venceu 15 prêmios e foi finalista em mais dois.

Sobre o programa

Caminhos da Reportagem está no ar na TV Brasil desde 2008. Atualmente, é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora em https://www.youtube.com/tvbrasil. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.

Confira a lista completa dos prêmios

Total de prêmios desde 2010: 101
Indicações como finalista desde 2010: 39
Total de prêmios conquistados e indicações como finalista: 140

Prêmios de 2025 (15)

1 – 7ª edição do Prêmio CROSP de Jornalismo – Categoria Telejornalismo

Programa: “Pelo direito de sorrir” – 1º lugar

Data da premiação: 08 de janeiro de 2025

 

2 – 2ª edição do Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo – Categoria Online

Programa: “AVC, cada minuto importa” – 1º lugar

Data da premiação: 17 de junho de 2025

 

3 – 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Distrital – Categoria Vídeo

Programa: “Negócios 60+, o poder da experiência” – 1º lugar

Data da premiação: 22/08/2025

 

4 – II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – Eixo Temático 2 – Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação – Categoria Jornalismo de Vídeo

Programa: “Eleições sem filtro” – 1º lugar

Data da premiação: 10/09/2025

 

5 – II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – Eixo Temático 2 – Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação – Categoria Jornalismo de Vídeo

Programa: “Eu quero votar para presidente – os 40 anos das Diretas Já!” – 2º lugar

Data da premiação: 10/09/2025

 

6 – 8º Prêmio IMPA de Jornalismo – Categoria Divulgação Científica

Programa: “Microplástico na veia” – Menção honrosa

Data da premiação: 26/09/2025

 

7 – 8º Prêmio IMPA de Jornalismo – Categoria Matemática

Programa: “Quebrando o código: mulheres e inteligência artificial” – Menção honrosa

Data da premiação: 26/09/2025

 

8 – 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos – Categoria Produção Jornalística em Vídeo

Programa: “Mães de luta” – Menção honrosa

Data da premiação: 07/10/2025

 

9 – Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul) – Categoria Televisão

Programa: “AVC, cada minuto importa” – 1º lugar

Data da premiação: 15/10/2025

 

10 – 1º Prêmio SBOT de Jornalismo 2025 – Categoria Única

Programa: “O trabalho nosso de cada dia” – Moção de destaque especial

Data da premiação: 11/11/2025

 

11 – 4º Prêmio Café Brasil de Jornalismo (CNC - Conselho Nacional do Café) - Categoria Televisão

Programa: “Negócios com o cerrado em pé” – 3º lugar

Data da premiação: 03/12/2025

 

12 – 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Categoria Jornalismo em Vídeo

Programa: “Negócios 60+ – O poder da experiência” – 1º lugar

Data da premiação: 04/12/2025

 

13 – 42º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2025 – Categoria Televisão

Programa: “Mães de luta” – Menção honrosa

Data da premiação: 10/12/2025

 

14 – Prêmio MPRS de Jornalismo – Categoria Especial: Inteligência Artificial

Programa: “Adolescência conectada ao perigo” – 2º lugar

Data da premiação: 12/12/2025

 

15 – 67º Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo – Categoria Reportagem Nacional

Programa: “Marcas do racismo na escola” – 3º lugar (Menção Honrosa)

Data da premiação: 12/12/2025

 

Programas finalistas em 2025 (2)

1 – 7º Prêmio Livre.jor de Jornalismo Mosca – Categoria Profissional

Programa: “Um lar além das fronteiras”

Data da premiação: 10/12/2025

 

2 – 13ª edição dos Prêmios TAL 2025 – Categoria Meio Ambiente

Programa: “Clima Extremo”

Data da premiação: 16/12/2025

 

Prêmios em 2024 (10)

1 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – STF (Eixo 1)

Programa: “Declarações de Humanidade” – 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

 

2 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – STJ (Eixo 3)

Programa: “Mães no Cárcere” – 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

 

3 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – STJ (Eixo 3)

Programa: “Órfãos do Feminicídio” – 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

 

4 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – TST (Eixo 4)

Programa: “À Força - A Escravidão Moderna” – 3º lugar

Data da premiação: 24 de abril de 2024

 

5 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa RJ - Categoria Vídeo

Programa: “Negócios com sabor de história” – 1º lugar

Data da premiação: 29 de agosto de 2024

 

6 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa DF – Categoria Vídeo

Programa: “O valor do lixo” – 1º lugar

Data da premiação: 30 de setembro de 2024

 

7– 46ª edição do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 

Programa: “Inocentes na Prisão”

Data da premiação: 29/10/2024

 

8 – 32ª edição do Festival Ecocine – Categoria Melhor Documentário Média Metragem sobre Meio Ambiente

Programa: "Cafuringa, a última fronteira verde do Distrito Federal"

Data da premiação: 11/12/2024

 

9 – 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo

Programa: “Terra em cinzas: as queimadas de 2024” – 1º lugar

Data da premiação: 12/12/2024

 

10 – 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo

Programa: “Clima extremo” – 2º lugar

Data da premiação: 12/12/2024

 

Programas finalistas em 2024 (3)

1 – Prêmio CNT de Jornalismo – Confederação Nacional dos Transportes

Categoria: Televisão

Programa: “Soluções em Trânsito”

Data da premiação: 06/11/2024

 

2 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Nacional

Categoria: Vídeo

Programa: “Negócios com sabor de história”

Data da premiação: 28/11/2024

 

3 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Nacional

Categoria: Vídeo

Programa: “O valor do lixo”

Data da premiação: 28/11/2024

 

Selecionado para exibição em festival audiovisual em 2024 (1)

1 - Festival de cinema ECOCINE International Environmental and Human Rights Film

Programa: “Cafuringa – A última fronteira verde do DF”

Data do festival: 17/10/2024 a 15/12/2024

 

Prêmios em 2023 (5)

1 – Prêmio MOL de Jornalismo

Programa: “Gastronomia da Solidariedade”

Data da premiação: 30/03/2023

 

2 – Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)
Categoria: Televisão

Programa: “Medicalização da Vida” – 1º lugar

Data da premiação: 18/10/2023

 

3 – Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)

Categoria: Televisão

Programa: “Vacina, infância protegida” – 2º lugar

Data da premiação: 18/10/2023

 

4 – Terceiro Festival de Cinema Vida (Instituto Integridade)

Premiação: Melhor filme / Vídeo

Programa: “Respeitem meus cabelos brancos”

Data da premiação: 27/10/2023

 

5 – Prêmio de Jornalismo Save the Children para América Latina e Caribe

Categoria: Imprensa Televisiva

Programa: “Órfãos do feminicídio” – Vencedor

Data da premiação: 19/12/2023

 

Pauta selecionada para financiamento em 2023 (1)

1 – Aprovação de projeto pela OMS/OPAS para cobertura sobre segurança viária

Financiamento da pauta “Soluções em trânsito”

Data da seleção: 26/06/2023

 

Programas finalistas em 2023 (2)

1 – Prêmio ABMES de Jornalismo

Programa: “Fuga de cérebros, a diáspora de cientistas brasileiros”

Data da premiação: 08/08/2023

 

2 – Prêmio de Comunicação José Luiz Egydio Setúbal

Programa: “Vacina, infância protegida”

Data da premiação: 25/09/2023

  

Prêmios em 2022 (5)

1 – Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022

Categoria: Vídeo – Etapa Rio de Janeiro

Programa: “Gastronomia da Solidariedade”

Data da premiação: 30/09/2022

 

2 – Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022

Categoria: Vídeo – Etapa Rio de Janeiro

Programa: “Negócios de impacto” – 3º lugar

Data da premiação: 30/09/2022

 

3 – Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022

Categoria: Telejornalismo

Programa: "Hanseníase - Marcas do Preconceito" – Vencedor

Data da premiação: 13/11/2022

 

4 – Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022

Categoria: categoria especial ‘Doenças Tropicais Negligenciadas’

Programa: "Doença de Chagas e Leishmaniose: Retrato do Descaso"

Data da premiação: 13/11/2022

 

5 – 2º Festival de Cinema Vida, 2022 – Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Premiação: Melhor filme pela comissão julgadora

Programa: “Envelhecer: meu tempo é hoje”

Data da premiação: 27/10/2022

 

Programas finalistas em 2022 (1)

1 – Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2022 - Associação Médica do Rio Grande do Sul

Categoria: TV

Programa: “Doença de Chagas e Leishmaniose: retrato do descaso”

Data da Premiação: 13/10/2022

 

Prêmios em 2021 (4)

1 – Prêmio ESET de Jornalismo em Segurança da Informação 2021 – Promovido pela ESET (Estado Atual da Ciber Segurança na América Latina)

Premiação: melhor trabalho da região – Brasil

Programa: “As definições de fraude foram atualizadas”

Data da premiação: 01/10/2021

 

2 – Prêmio NHR de Jornalismo 2021

Categoria: Categoria especial ‘Doenças Tropicais Negligenciadas’

Programa: “Leishmaniose, retrato do abandono” – Vencedor

Data da premiação: 26/10/1021

 

3 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo – 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: “Um Brasil sem o básico” – 3º lugar

Data da premiação: 07/12/2021

 

4 – 38º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2021 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS.

Categoria: Televisão

Programa: “Em busca da saúde” – Menção Honrosa.

Data da premiação: 10/12/2021

 

Programas finalistas 2021 (3)

1 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: “Barcarena, Cidade Contaminada”

Data da premiação: 07/12/2021

 

2 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: “Catadores de Sonhos”

Data da premiação: 07/12/2021

 

3 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021

Categoria: Videojornalismo

Programa: “O ouro azul”

Data da premiação: 07/12/2021

 

Programas finalistas em 2020 (1)

1 – Prêmio CNT de Jornalismo 2020 – Confederação Nacional dos Transportes

Categoria: Televisão

Programa: “Transporte em tempos de coronavírus”

Data da premiação: 01/12/2020

 

Prêmios em 2019 (8)

1 – 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Categoria: TV - Clara de Assis, na subcategoria Documentário
Programa: "O poder da (des) informação” – 1º lugar

Data da premiação: 19/07/2019

 

2 – Prêmio Jornalista Tropical 2019 – Promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical

Categoria: TV

Programa: "Doença de Chagas: o adoecer do coração” – 1º lugar

Data da premiação: 28/ 07/2019

 

3 – 41º prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2019

Programa: "O paciente invisível" – Menção Honrosa

Data da premiação: 24/10/2019

 

4 – Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020 – Promovido pela Organização Mundial do Turismo

Programa: "No rastro da Poesia, no caminho de Cora" – Vencedor

Data da premiação: 06/11/2019

 

5 – Prêmio Longevidade Bradesco 2019

Programa: "Quarta idade: a vida depois dos 80” – 1º lugar

Data da premiação: 11/11/2019

 

6 – 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 – Promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS

Categoria: Documentário

Programa: “O paciente invisível” – 3º lugar.

Data da premiação: 10/12/2019

 

7 – Edital ANDI para elaboração de pauta sobre Primeira Infância 2019

Seleção da pauta “Crianças venezuelanas refugiadas em Roraima”, que resultou em dois produtos: série do Repórter Brasil “Infância Refugiada”, exibida em outubro de 2019; e o programa “Depois da fronteira – a vida das crianças imigrantes”, do Caminhos da Reportagem, exibido em dezembro de 2019.

 

8 – 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS

Categoria: Televisão

Série Infância Refugiada (Repórter Brasil) – 2º lugar

Data da premiação: 10/12/2019

 

Programas finalistas em 2019 (1)

1 – 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Categoria: TV – Clara de Assis

Programa: “A Arquitetura que nos Une”

Data da premiação: 19/07/2019

 

Prêmios em 2018  (12)

1 – 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)

Categoria: Videojornalismo

Programa: “Gosto Amargo do Rio Doce" – 1º lugar

Data da premiação: 26/03/18

 

2 – 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)
Categoria: Videojornalismo

Programa: “As Cores da Cidade" – 3º lugar

Data da premiação: 26/03/18

 

3 – VI Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal

Categoria: Jornalismo de TV

Programa: “Geração Digital em busca de likes” – 2º lugar

Data da premiação: 04/06/18

 

4 – 13º Troféu Mulher Imprensa

Categoria: Melhor Reportagem Especial ou Série Sobre Mulheres

Programa: “Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado" – 1º lugar

Data da premiação: 14/08/18

 

5 – Prêmio de Comunicação da CNBB “Clara de Assis”

Categoria: Documentário

Programa: “Marcados pelo sol” – Vencedor

Data da premiação: 20/07/18

 

6 – 5ª edição do Prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)

Categoria: Hors Concours

Programas: “Precisamos falar sobre isso”, “Cicatrizes da tristeza”, “Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado” e “O poder da música”.

Data da premiação: 17/10/18

 

7 – 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo

Programa: “Defensores sob ameaça” – Vencedor

Data da premiação: 25/10/18

 

8 – 2ª edição do Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional

Programa: “RefugiAdas” – Vencedor

Data da premiação: 06/11/18

 

9 – 7º Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos

Categoria: Reportagem Jornalística

Programa: “Vidas em Trânsito”

Data da premiação: 12/11/18

 

10 – 4ª edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo

Categoria: TV

Programa: “Cicatrizes da tristeza” – Vencedor

Data da premiação: 27/11/18

 

11 – 8ª edição do Prêmio Longevidade de Jornalismo Bradesco Seguros

Categoria: Mídia Digital
Programa “Idosos Conect@ados” – 1º lugar

Data da premiação: 21/11/18

 

12 – 35º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo/2018

Categoria: Televisão

Programa "Barcarena, cidade contaminada” – 1º lugar

Data da premiação: 10 de dezembro

 

Programas finalistas em 2018 (3)

1 – Prêmio de Comunicação da CNBB “Clara de Assis”

Categoria: Documentário

Programa: “Território de(s) marcado”

Data da premiação: 20/07/18

 

2 – 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo

Programa: “RefugiAdas”

Data da premiação: 25/10/18

 

3 – Anamatra de Direitos Humanos / 2018

Subcategoria: Televisão

Programa: "Assédio Sexual no Trabalho, um crime silenciado”

Data da premiação: 23/08/2018

 

Prêmios em 2017  (2)

1 – 3ª Edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo, realizado pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH)

Programa: “Sífilis, a doença de Mil Faces" – Vencedor

Data da premiação: 07/11/17

 

2 – 4º Prêmio ABP de Jornalismo - realizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria

Categoria: “Hors Concours”

Programas vencedores: “Cracolândia, o Caminho das Pedras”, “Sífilis, a doença de mil faces”, “Você tem medo de quê?”,“ A vida é tão rara”, “Geração digital: em busca de likes”, “Alcoolismo: do caos à recuperação”

Data da premiação: 25/11/17

 

Prêmios em 2016 (7)

1 – Prêmio CNBB de Comunicação – Prêmio Clara de Assis

Categoria: Televisão
Programa: “Loucura e Liberdade: Saúde mental em Barbacena”
Data da premiação: 08/04/2016

 

2 – Prêmio Petrobras de Jornalismo

Programa: “As canções que você fez pra mim” – Vencedor
Data da premiação: 24/05/2016

 

3 – Prêmio TAL 2016

Categoria: Melhor Programa Jornalístico
Programa: “Uma guerra sem herói” – Vencedor
Data da premiação:  28/07/16

 

4 – 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Categoria: Documentário
Programa: “Mulheres do Zika ” – Vencedor
Data da premiação: 25/10/16

 

5) 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Programa: “Racismo na Escola” – Menção Honrosa

Categoria: Documentário

Data da premiação: 25/10/16

 

6 – 9 º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria:  Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade

Programa: “Desta Água não beberei” – Vencedor
Data da premiação: 24/11/2016

 

7 – 3ª edição do prêmio ABP de Jornalismo

Categoria:  Televisão
Programa: “Depressão, a dor da alma” – Vencedor
Data da premiação: 16/11/2016

 

Programas finalistas em 2016 (3)

1 – Prêmio Estácio de Jornalismo

Categoria: TV
Programa: “Racismo na escola”
Data da premiação:  06/10/16

2 – Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo

Categoria:  Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade.
Programa: “Ouro Branco do Araripe”.
Data da premiação: 24/11/2016

3 – Prêmio Anamatra
Categoria: Televisão
Programa: “O quarto dos fundos”
Data da premiação: novembro/ 2016

 

Prêmios em 2015 (7)

1 – Prêmio Sebrae de Jornalismo

Categoria: Imagem Jornalística.
Programa: “Artesanato, talento e tradição na ponta dos dedos” – Vencedor na Etapa Distrital
Data da premiação: 14/04/2015

 

2 – Prêmio Petrobras de Jornalismo 2014
Categoria: Melhor Reportagem Cultural em TV
Programa: “Cinema Brasileiro – Luz, Câmera e Verba”- vencedor
Data da premiação: 30/06/2015

 

3 – Prêmio MPT de Jornalismo
Categoria: Telejornalismo
Programa: “O ouro branco de Araripina”- vencedor do Centro-Oeste
Data da premiação: 14/08/2015

 

4 – Prêmio MPT de Jornalismo
Categoria:  Reportagem cinematográfica
Programa: “O ouro branco de Araripina”- vencedor
Data da premiação: 14/08/2015

 

5 – 10º Prêmio SindhRIO de Jornalismo e Saúde
Categoria: TV
Programa: “Hanseníase: a história que o Brasil não conhece” – 3º lugar
Data da premiação: 22/10/2015

 

6 – Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: TV
Programa: “Movimento Negro: da Ditadura à Democracia” – Menção Honrosa
Data da premiação: 20/11/2015

 

7 – Prêmio Medtronic – 2015
Categoria: TV
Programa: "Filhos da Ciência" – 2º lugar
Data da premiação: 30/07/2015

 

Programas finalistas em 2015 (6)

1 – Prêmio Câmara de Comércio Árabe Brasileira

Programa: “25 de março: o Oriente é aqui”

Data da premiação: 25/03/2015

 

2 – 60ª Edição do Prêmio Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: “Crime na rede: intimidade compartilhada”
Data da premiação: 12/11/2015

 

3 – 60ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa:  "Uma Guerra sem Herói"
Data da premiação: 12/11/2015

 

4 – Prêmio TAL – Televisión America Latina
Categoria: Melhor programa Jornalístico
Programa: “A pele negra”
Data da premiação: 30/07/2015

 

5 – Prêmio TAL – Televisión America Latina
Categoria: Melhor programa Jornalístico
Programa: “Transexual: a busca pela identidade”
Data da premiação: 30 de julho de 2015

 

6 – Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: TV
Programa: “Ayacucho, morada da alma”
Data da premiação: 20 de novembro de 2015

 

Prêmios em 2014 (8)

1 – Prêmio Nacional de Jornalismo sobre Violência de Gênero – Organizado pela Casa da Mulher Catarina e pela Rede Feminista de Saúde

Categoria: Jornalística
Programa:  "A hora da chegada – como nascem os bebês no Brasil" – Menção Honrosa
Data da premiação: 16/05/2014

 

2 – III Prêmio de Jornalismo da Medtronic 2013
Categoria:  Telejornalismo
Programa: “Medicina do Futuro: realidade ou ficção?” – 1º lugar
Data da premiação: 01/04/2014

 

3 – Prêmio Jornalista Tropical – Organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT)
Categoria: Jornalística/TV
Programa: “Hanseníase, a história que o Brasil não conhece” – 1º lugar
Data da premiação: agosto de 2014 

 

4 – 36º Prêmio Vladimir Herzog  de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Documentário/TV
Programa: “A Pele Negra” – Menção Honrosa
Data da premiação: 29/10/2014

 

5 – 15º Prêmio Imprensa Embratel/Claro
Categoria: Jornalismo/Reportagem Cultural
Programa:  "Terra da Poesia" – 1º lugar
Data da premiação: 09/12/2014

 

6 – Prêmio MPT de Jornalismo 2014
Categoria:  TV – Etapa Regional Centro-Oeste
Programa: "CLT – 70 anos" – 1º lugar
Data da premiação: 11/12/2014

 

7 – Prêmio MPT de Jornalismo 2014
Categoria:  Repórter Cinematográfico – Etapa Regional Centro-Oeste
Programa: "Infância Perdida" – 1º lugar
Data da premiação: 11/12/2014

 

8 – 4º Prêmio Longevidade Bradesco Seguros
Categoria:  Mídia eletrônica (rádio, TV e internet)
Programa: “Novos Idosos, Velhos Desafios” – 2º lugar
Data da premiação: 15 de outubro de 2014

 

Programas finalistas em 2014 (4)

1 – 59ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: “Escola Base – 20 anos depois”
Data da premiação: 02/12/2014 

 

2 – 11º Prêmio Libero Badaró
Categoria: Cobertura Internacional
Programa:  "Vítimas do Conflito Armado na Colômbia"
Data da premiação: 24/11/2014

 

3 – 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria:  Telejornalismo
Programa: “Desperdício de alimentos, quem paga essa conta?”
Data da premiação: outubro de 2014

 

4 – 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria:  Telejornalismo
Programa: “Chico Mendes – sua luta, seu legado”
Data da premiação: outubro de 2014

 

Prêmios em 2013 (4)

1 – Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde
Categoria:  Televisão e Vídeo
Programa: “Câncer – Avanços e Desafios” – Menção Honrosa
Data da premiação: 04/07/2013

 

2 – 8º Prêmio SINDHRio de Jornalismo e Saúde
Categoria:  Jornalismo
Programa: “Medicina do Futuro: realidade ou ficção?” – Menção Honrosa
Data da premiação: 04/11/2013

 

3 – 35ª Edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos humanos
Categoria:  Documentário de TV
Programa: “Carandiru, as marcas da intolerância” – Menção Honrosa
Data da premiação: 22/10/2013

 

4 – VII Concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo
Categoria:  Jornalística
Programa: “Exploração Sexual: jogo fora da lei” – Menção Honrosa
Data da premiação: 25/11/2013

 

Programas finalistas em 2013 (1)

1 – Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde
Categoria:  Televisão e Vídeo
Programa: “A vida por um fio” 
Data da premiação: 04/07/2013

 

Prêmios em 2012 (9): 

1 – Prêmio IEV Mídia Cultural 2012
Categoria:  Jornalística
Programa: “Vale do Paraíba” – Vencedor
Data da premiação: 01/12/2012

 

2 – Prêmio ANTF- Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários
Categoria: Televisão
Programa: "Trens do Brasil" – Vencedor
Data da premiação: 04/09/2012

 

3 – 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Documentário
Programa: “Crimes da Ditadura” – Vencedor
Data da premiação: 23/10/2012

 

4 – Prêmio APEX Brasil – Exportar é Inovar
Categoria: Melhor Reportagem Jornalística
Programa: "O Brasil que exporta" – vencedor
Data da premiação:  outubro de 2012

 

5 – 5º Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2012
Categoria: Imprensa, subcategoria Televisão
Programa: "O Nosso Lixo" – vencedor
Data da premiação:  28/11/2012

 

6 – Prêmio Sindiverde
Categoria:  Televisão
Programa: "O Nosso Lixo" – 2º lugar
Data da premiação:  outubro de 2012

 

7 – Prêmio Jornalista Abdias Nascimento
Categoria:  Televisão
Programa: "O Negro no Brasil, Brilho e Invisibilidade" – 2º lugar
Data da premiação:  12/11/2012

 

8 – 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria:  Televisão
Programa: “A Mão de Obra Escrava Urbana” – Menção Honrosa
Data da premiação:  12/11/2012

 

9 – Prêmio Microcamp de Jornalismo
Categoria: TV
Programa: “O Lixo Eletrônico no Brasi” – Vencedor
Data da premiação: março de 2012

 

Programas finalistas em  2012 (6)

1 – Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria:  Telejornalismo
Programa: “A Mão de Obra Escrava Urbana”
Data da premiação:  04/12/2012

 

2 – 19ª edição do Prêmio da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Jornalismo
Categoria: Televisão
Programa:  "Trens do Brasil"
Data da premiação: outubro de 2012

 

3 – Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade
Categoria: Televisão
Programa: “O Lixo Eletrônico no Brasil”
Data da premiação: outubro de 2012

 

4 – Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade
Categoria: Televisão
Programa: “Agrotóxicos no Brasil”
Data da premiação: outubro de 2012

 

5 – Prêmio Jornalista Abdias Nascimento
Categoria: Televisão
Programa: “Quilombo, luta e resistência”
Data da premiação: 12/11/2012

 

6 – I Prêmio de Jornalismo da Indústria da Construção da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC
Categoria: Televisão
Programa: “Habitação – do sonho ao concreto”
Data da premiação: 2012

 

Prêmios em  2011 (3) 

1 – Prêmio Imprensa Embratel 2011
Categoria: Educação
Programa: “Publicidade Infantil” – Vencedor
Data da premiação: 22/11/2011

 

2 – Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo
Programa: “Agrotóxicos no Brasil” – Vencedor
Ano da premiação: 2011

 

3 – Grande Prêmio Piauí de Reportagem 2011 – Coordenadoria de Comunicação Social do Piauí

Categoria: Vencedor do Grande Prêmio

Programa: “Delta do Parnaíba”

Data da premiação: 01/11/2011

 

Programas finalistas em  2011 (1) 

1 – Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)

Categoria:  Telejornalismo

Programa: “Torcidas: fúria, responsabilidade e paixão”

 

Prêmios em 2010 (2) 

1 – V Prêmio Orgulho Autista 2009/2010
Categoria: TV
Programa: “Autismo”
Data da premiação: 03/12/2010

 

2 – Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 
Categoria: TV/Documentário
Programa: “Pistolagem: tradição ou impunidade?” – Menção Honrosa
Data da premiação: outubro de 2010

 

Programas finalistas em 2010 (3)

1 – Prêmio Lorenzo Natali – da União Europeia para programas jornalísticos que tratam de direitos humanos, democracia e desenvolvimento
Categoria: Televisão
Programa: “Guerrilha do Araguaia”
Data da premiação: dezembro de 2010

 

2 – 12ª edição do Prêmio Imprensa Embratel
Categoria: Televisão
Programa: “Biopirataria: natureza roubada”
Data da premiação: 2010

 

3 – Prêmio CNT de jornalismo – Confederação Nacional dos Transportes Categoria: Televisão
Programa: “Transamazônica – 40 anos”
Data da premiação: 2010

