Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, ultrapassa marca de 100 prêmios
“O Caminhos da Reportagem é um programa que criou laços afetivos com a população. Ao longo dos anos, construiu uma relação de confiança com o público, abordando temas sensíveis e relevantes com cuidado e profundidade”, destaca a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.
A diretora ressalta que os prêmios são frutos de um trabalho exercido coletivamente. “É o esforço diário de uma equipe comprometida, que acredita no jornalismo como ferramenta de informação, reflexão e transformação social”, comenta Cidinha.
A galeria de troféus do Caminhos da Reportagem concentra conquistas de alto prestígio no cenário jornalístico, como o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, Prêmio Petrobras de Jornalismo, Prêmio Sebrae de Jornalismo, Prêmio Tim Lopes e o internacional Prêmio TAL (Televisión América Latina). Apenas no ano passado, o programa venceu 15 prêmios e foi finalista em mais dois.
Sobre o programa
O Caminhos da Reportagem está no ar na TV Brasil desde 2008. Atualmente, é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.
A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora em https://www.youtube.com/tvbrasil. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.
Confira a lista completa dos prêmios
Total de prêmios desde 2010: 101
Indicações como finalista desde 2010: 39
Total de prêmios conquistados e indicações como finalista: 140
Prêmios de 2025 (15)
1 – 7ª edição do Prêmio CROSP de Jornalismo – Categoria Telejornalismo
Programa: “Pelo direito de sorrir” – 1º lugar
Data da premiação: 08 de janeiro de 2025
2 – 2ª edição do Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo – Categoria Online
Programa: “AVC, cada minuto importa” – 1º lugar
Data da premiação: 17 de junho de 2025
3 – 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Distrital – Categoria Vídeo
Programa: “Negócios 60+, o poder da experiência” – 1º lugar
Data da premiação: 22/08/2025
4 – II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – Eixo Temático 2 – Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação – Categoria Jornalismo de Vídeo
Programa: “Eleições sem filtro” – 1º lugar
Data da premiação: 10/09/2025
5 – II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – Eixo Temático 2 – Inteligência artificial, inclusão digital e desinformação – Categoria Jornalismo de Vídeo
Programa: “Eu quero votar para presidente – os 40 anos das Diretas Já!” – 2º lugar
Data da premiação: 10/09/2025
6 – 8º Prêmio IMPA de Jornalismo – Categoria Divulgação Científica
Programa: “Microplástico na veia” – Menção honrosa
Data da premiação: 26/09/2025
7 – 8º Prêmio IMPA de Jornalismo – Categoria Matemática
Programa: “Quebrando o código: mulheres e inteligência artificial” – Menção honrosa
Data da premiação: 26/09/2025
8 – 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos – Categoria Produção Jornalística em Vídeo
Programa: “Mães de luta” – Menção honrosa
Data da premiação: 07/10/2025
9 – Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul) – Categoria Televisão
Programa: “AVC, cada minuto importa” – 1º lugar
Data da premiação: 15/10/2025
10 – 1º Prêmio SBOT de Jornalismo 2025 – Categoria Única
Programa: “O trabalho nosso de cada dia” – Moção de destaque especial
Data da premiação: 11/11/2025
11 – 4º Prêmio Café Brasil de Jornalismo (CNC - Conselho Nacional do Café) - Categoria Televisão
Programa: “Negócios com o cerrado em pé” – 3º lugar
Data da premiação: 03/12/2025
12 – 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Categoria Jornalismo em Vídeo
Programa: “Negócios 60+ – O poder da experiência” – 1º lugar
Data da premiação: 04/12/2025
13 – 42º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2025 – Categoria Televisão
Programa: “Mães de luta” – Menção honrosa
Data da premiação: 10/12/2025
14 – Prêmio MPRS de Jornalismo – Categoria Especial: Inteligência Artificial
Programa: “Adolescência conectada ao perigo” – 2º lugar
Data da premiação: 12/12/2025
15 – 67º Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo – Categoria Reportagem Nacional
Programa: “Marcas do racismo na escola” – 3º lugar (Menção Honrosa)
Data da premiação: 12/12/2025
Programas finalistas em 2025 (2)
1 – 7º Prêmio Livre.jor de Jornalismo Mosca – Categoria Profissional
Programa: “Um lar além das fronteiras”
Data da premiação: 10/12/2025
2 – 13ª edição dos Prêmios TAL 2025 – Categoria Meio Ambiente
Programa: “Clima Extremo”
Data da premiação: 16/12/2025
Prêmios em 2024 (10)
1 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – STF (Eixo 1)
Programa: “Declarações de Humanidade” – 3º lugar
Data da premiação: 24 de abril de 2024
2 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – STJ (Eixo 3)
Programa: “Mães no Cárcere” – 3º lugar
Data da premiação: 24 de abril de 2024
3 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – STJ (Eixo 3)
Programa: “Órfãos do Feminicídio” – 3º lugar
Data da premiação: 24 de abril de 2024
4 – I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – TST (Eixo 4)
Programa: “À Força - A Escravidão Moderna” – 3º lugar
Data da premiação: 24 de abril de 2024
5 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa RJ - Categoria Vídeo
Programa: “Negócios com sabor de história” – 1º lugar
Data da premiação: 29 de agosto de 2024
6 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa DF – Categoria Vídeo
Programa: “O valor do lixo” – 1º lugar
Data da premiação: 30 de setembro de 2024
7– 46ª edição do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Programa: “Inocentes na Prisão”
Data da premiação: 29/10/2024
8 – 32ª edição do Festival Ecocine – Categoria Melhor Documentário Média Metragem sobre Meio Ambiente
Programa: "Cafuringa, a última fronteira verde do Distrito Federal"
Data da premiação: 11/12/2024
9 – 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo
Programa: “Terra em cinzas: as queimadas de 2024” – 1º lugar
Data da premiação: 12/12/2024
10 – 66° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo
Programa: “Clima extremo” – 2º lugar
Data da premiação: 12/12/2024
Programas finalistas em 2024 (3)
1 – Prêmio CNT de Jornalismo – Confederação Nacional dos Transportes
Categoria: Televisão
Programa: “Soluções em Trânsito”
Data da premiação: 06/11/2024
2 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Nacional
Categoria: Vídeo
Programa: “Negócios com sabor de história”
Data da premiação: 28/11/2024
3 – 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Nacional
Categoria: Vídeo
Programa: “O valor do lixo”
Data da premiação: 28/11/2024
Selecionado para exibição em festival audiovisual em 2024 (1)
1 - Festival de cinema ECOCINE International Environmental and Human Rights Film
Programa: “Cafuringa – A última fronteira verde do DF”
Data do festival: 17/10/2024 a 15/12/2024
Prêmios em 2023 (5)
1 – Prêmio MOL de Jornalismo
Programa: “Gastronomia da Solidariedade”
Data da premiação: 30/03/2023
2 – Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)
Categoria: Televisão
Programa: “Medicalização da Vida” – 1º lugar
Data da premiação: 18/10/2023
3 – Prêmio Amrigs de Jornalismo (Associação Médica do Rio Grande do Sul)
Categoria: Televisão
Programa: “Vacina, infância protegida” – 2º lugar
Data da premiação: 18/10/2023
4 – Terceiro Festival de Cinema Vida (Instituto Integridade)
Premiação: Melhor filme / Vídeo
Programa: “Respeitem meus cabelos brancos”
Data da premiação: 27/10/2023
5 – Prêmio de Jornalismo Save the Children para América Latina e Caribe
Categoria: Imprensa Televisiva
Programa: “Órfãos do feminicídio” – Vencedor
Data da premiação: 19/12/2023
Pauta selecionada para financiamento em 2023 (1)
1 – Aprovação de projeto pela OMS/OPAS para cobertura sobre segurança viária
Financiamento da pauta “Soluções em trânsito”
Data da seleção: 26/06/2023
Programas finalistas em 2023 (2)
1 – Prêmio ABMES de Jornalismo
Programa: “Fuga de cérebros, a diáspora de cientistas brasileiros”
Data da premiação: 08/08/2023
2 – Prêmio de Comunicação José Luiz Egydio Setúbal
Programa: “Vacina, infância protegida”
Data da premiação: 25/09/2023
Prêmios em 2022 (5)
1 – Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022
Categoria: Vídeo – Etapa Rio de Janeiro
Programa: “Gastronomia da Solidariedade”
Data da premiação: 30/09/2022
2 – Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022
Categoria: Vídeo – Etapa Rio de Janeiro
Programa: “Negócios de impacto” – 3º lugar
Data da premiação: 30/09/2022
3 – Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022
Categoria: Telejornalismo
Programa: "Hanseníase - Marcas do Preconceito" – Vencedor
Data da premiação: 13/11/2022
4 – Prêmio NHR Brasil de Jornalismo 2022
Categoria: categoria especial ‘Doenças Tropicais Negligenciadas’
Programa: "Doença de Chagas e Leishmaniose: Retrato do Descaso"
Data da premiação: 13/11/2022
5 – 2º Festival de Cinema Vida, 2022 – Lar dos Velhinhos Maria Madalena
Premiação: Melhor filme pela comissão julgadora
Programa: “Envelhecer: meu tempo é hoje”
Data da premiação: 27/10/2022
Programas finalistas em 2022 (1)
1 – Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2022 - Associação Médica do Rio Grande do Sul
Categoria: TV
Programa: “Doença de Chagas e Leishmaniose: retrato do descaso”
Data da Premiação: 13/10/2022
Prêmios em 2021 (4)
1 – Prêmio ESET de Jornalismo em Segurança da Informação 2021 – Promovido pela ESET (Estado Atual da Ciber Segurança na América Latina)
Premiação: melhor trabalho da região – Brasil
Programa: “As definições de fraude foram atualizadas”
Data da premiação: 01/10/2021
2 – Prêmio NHR de Jornalismo 2021
Categoria: Categoria especial ‘Doenças Tropicais Negligenciadas’
Programa: “Leishmaniose, retrato do abandono” – Vencedor
Data da premiação: 26/10/1021
3 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo – 2021
Categoria: Videojornalismo
Programa: “Um Brasil sem o básico” – 3º lugar
Data da premiação: 07/12/2021
4 – 38º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2021 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS.
Categoria: Televisão
Programa: “Em busca da saúde” – Menção Honrosa.
Data da premiação: 10/12/2021
Programas finalistas 2021 (3)
1 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021
Categoria: Videojornalismo
Programa: “Barcarena, Cidade Contaminada”
Data da premiação: 07/12/2021
2 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021
Categoria: Videojornalismo
Programa: “Catadores de Sonhos”
Data da premiação: 07/12/2021
3 – II Prêmio Geneton Moares Neto de Jornalismo 2021
Categoria: Videojornalismo
Programa: “O ouro azul”
Data da premiação: 07/12/2021
Programas finalistas em 2020 (1)
1 – Prêmio CNT de Jornalismo 2020 – Confederação Nacional dos Transportes
Categoria: Televisão
Programa: “Transporte em tempos de coronavírus”
Data da premiação: 01/12/2020
Prêmios em 2019 (8)
1 – 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Categoria: TV - Clara de Assis, na subcategoria Documentário
Programa: "O poder da (des) informação” – 1º lugar
Data da premiação: 19/07/2019
2 – Prêmio Jornalista Tropical 2019 – Promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
Categoria: TV
Programa: "Doença de Chagas: o adoecer do coração” – 1º lugar
Data da premiação: 28/ 07/2019
3 – 41º prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2019
Programa: "O paciente invisível" – Menção Honrosa
Data da premiação: 24/10/2019
4 – Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020 – Promovido pela Organização Mundial do Turismo
Programa: "No rastro da Poesia, no caminho de Cora" – Vencedor
Data da premiação: 06/11/2019
5 – Prêmio Longevidade Bradesco 2019
Programa: "Quarta idade: a vida depois dos 80” – 1º lugar
Data da premiação: 11/11/2019
6 – 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 – Promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS
Categoria: Documentário
Programa: “O paciente invisível” – 3º lugar.
Data da premiação: 10/12/2019
7 – Edital ANDI para elaboração de pauta sobre Primeira Infância 2019
Seleção da pauta “Crianças venezuelanas refugiadas em Roraima”, que resultou em dois produtos: série do Repórter Brasil “Infância Refugiada”, exibida em outubro de 2019; e o programa “Depois da fronteira – a vida das crianças imigrantes”, do Caminhos da Reportagem, exibido em dezembro de 2019.
8 – 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2019 - promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e OAB/RS
Categoria: Televisão
Série Infância Refugiada (Repórter Brasil) – 2º lugar
Data da premiação: 10/12/2019
Programas finalistas em 2019 (1)
1 – 52º Prêmio de Comunicação da CNBB 2019 - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Categoria: TV – Clara de Assis
Programa: “A Arquitetura que nos Une”
Data da premiação: 19/07/2019
Prêmios em 2018 (12)
1 – 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)
Categoria: Videojornalismo
Programa: “Gosto Amargo do Rio Doce" – 1º lugar
Data da premiação: 26/03/18
2 – 1º Prêmio Geneton Moraes Neto - realizado pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), instituição ligada ao Ministério da Educação, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope)
Categoria: Videojornalismo
Programa: “As Cores da Cidade" – 3º lugar
Data da premiação: 26/03/18
3 – VI Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal
Categoria: Jornalismo de TV
Programa: “Geração Digital em busca de likes” – 2º lugar
Data da premiação: 04/06/18
4 – 13º Troféu Mulher Imprensa
Categoria: Melhor Reportagem Especial ou Série Sobre Mulheres
Programa: “Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado" – 1º lugar
Data da premiação: 14/08/18
5 – Prêmio de Comunicação da CNBB “Clara de Assis”
Categoria: Documentário
Programa: “Marcados pelo sol” – Vencedor
Data da premiação: 20/07/18
6 – 5ª edição do Prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)
Categoria: Hors Concours
Programas: “Precisamos falar sobre isso”, “Cicatrizes da tristeza”, “Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado” e “O poder da música”.
Data da premiação: 17/10/18
7 – 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo
Programa: “Defensores sob ameaça” – Vencedor
Data da premiação: 25/10/18
8 – 2ª edição do Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional
Programa: “RefugiAdas” – Vencedor
Data da premiação: 06/11/18
9 – 7º Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos
Categoria: Reportagem Jornalística
Programa: “Vidas em Trânsito”
Data da premiação: 12/11/18
10 – 4ª edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo
Categoria: TV
Programa: “Cicatrizes da tristeza” – Vencedor
Data da premiação: 27/11/18
11 – 8ª edição do Prêmio Longevidade de Jornalismo Bradesco Seguros
Categoria: Mídia Digital
Programa “Idosos Conect@ados” – 1º lugar
Data da premiação: 21/11/18
12 – 35º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo/2018
Categoria: Televisão
Programa "Barcarena, cidade contaminada” – 1º lugar
Data da premiação: 10 de dezembro
Programas finalistas em 2018 (3)
1 – Prêmio de Comunicação da CNBB “Clara de Assis”
Categoria: Documentário
Programa: “Território de(s) marcado”
Data da premiação: 20/07/18
2 – 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Melhor Produção Jornalística em Vídeo
Programa: “RefugiAdas”
Data da premiação: 25/10/18
3 – Anamatra de Direitos Humanos / 2018
Subcategoria: Televisão
Programa: "Assédio Sexual no Trabalho, um crime silenciado”
Data da premiação: 23/08/2018
Prêmios em 2017 (2)
1 – 3ª Edição do Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo, realizado pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH)
Programa: “Sífilis, a doença de Mil Faces" – Vencedor
Data da premiação: 07/11/17
2 – 4º Prêmio ABP de Jornalismo - realizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria
Categoria: “Hors Concours”
Programas vencedores: “Cracolândia, o Caminho das Pedras”, “Sífilis, a doença de mil faces”, “Você tem medo de quê?”,“ A vida é tão rara”, “Geração digital: em busca de likes”, “Alcoolismo: do caos à recuperação”
Data da premiação: 25/11/17
Prêmios em 2016 (7)
1 – Prêmio CNBB de Comunicação – Prêmio Clara de Assis
Categoria: Televisão
Programa: “Loucura e Liberdade: Saúde mental em Barbacena”
Data da premiação: 08/04/2016
2 – Prêmio Petrobras de Jornalismo
Programa: “As canções que você fez pra mim” – Vencedor
Data da premiação: 24/05/2016
3 – Prêmio TAL 2016
Categoria: Melhor Programa Jornalístico
Programa: “Uma guerra sem herói” – Vencedor
Data da premiação: 28/07/16
4 – 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Documentário
Programa: “Mulheres do Zika ” – Vencedor
Data da premiação: 25/10/16
5) 38º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Programa: “Racismo na Escola” – Menção Honrosa
Categoria: Documentário
Data da premiação: 25/10/16
6 – 9 º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria: Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade
Programa: “Desta Água não beberei” – Vencedor
Data da premiação: 24/11/2016
7 – 3ª edição do prêmio ABP de Jornalismo
Categoria: Televisão
Programa: “Depressão, a dor da alma” – Vencedor
Data da premiação: 16/11/2016
Programas finalistas em 2016 (3)
1 – Prêmio Estácio de Jornalismo
Categoria: TV
Programa: “Racismo na escola”
Data da premiação: 06/10/16
2 – Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria: Audiovisual/Telejornalismo com o tema sustentabilidade.
Programa: “Ouro Branco do Araripe”.
Data da premiação: 24/11/2016
3 – Prêmio Anamatra
Categoria: Televisão
Programa: “O quarto dos fundos”
Data da premiação: novembro/ 2016
Prêmios em 2015 (7)
1 – Prêmio Sebrae de Jornalismo
Categoria: Imagem Jornalística.
Programa: “Artesanato, talento e tradição na ponta dos dedos” – Vencedor na Etapa Distrital
Data da premiação: 14/04/2015
2 – Prêmio Petrobras de Jornalismo 2014
Categoria: Melhor Reportagem Cultural em TV
Programa: “Cinema Brasileiro – Luz, Câmera e Verba”- vencedor
Data da premiação: 30/06/2015
3 – Prêmio MPT de Jornalismo
Categoria: Telejornalismo
Programa: “O ouro branco de Araripina”- vencedor do Centro-Oeste
Data da premiação: 14/08/2015
4 – Prêmio MPT de Jornalismo
Categoria: Reportagem cinematográfica
Programa: “O ouro branco de Araripina”- vencedor
Data da premiação: 14/08/2015
5 – 10º Prêmio SindhRIO de Jornalismo e Saúde
Categoria: TV
Programa: “Hanseníase: a história que o Brasil não conhece” – 3º lugar
Data da premiação: 22/10/2015
6 – Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: TV
Programa: “Movimento Negro: da Ditadura à Democracia” – Menção Honrosa
Data da premiação: 20/11/2015
7 – Prêmio Medtronic – 2015
Categoria: TV
Programa: "Filhos da Ciência" – 2º lugar
Data da premiação: 30/07/2015
Programas finalistas em 2015 (6)
1 – Prêmio Câmara de Comércio Árabe Brasileira
Programa: “25 de março: o Oriente é aqui”
Data da premiação: 25/03/2015
2 – 60ª Edição do Prêmio Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: “Crime na rede: intimidade compartilhada”
Data da premiação: 12/11/2015
3 – 60ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: "Uma Guerra sem Herói"
Data da premiação: 12/11/2015
4 – Prêmio TAL – Televisión America Latina
Categoria: Melhor programa Jornalístico
Programa: “A pele negra”
Data da premiação: 30/07/2015
5 – Prêmio TAL – Televisión America Latina
Categoria: Melhor programa Jornalístico
Programa: “Transexual: a busca pela identidade”
Data da premiação: 30 de julho de 2015
6 – Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: TV
Programa: “Ayacucho, morada da alma”
Data da premiação: 20 de novembro de 2015
Prêmios em 2014 (8)
1 – Prêmio Nacional de Jornalismo sobre Violência de Gênero – Organizado pela Casa da Mulher Catarina e pela Rede Feminista de Saúde
Categoria: Jornalística
Programa: "A hora da chegada – como nascem os bebês no Brasil" – Menção Honrosa
Data da premiação: 16/05/2014
2 – III Prêmio de Jornalismo da Medtronic 2013
Categoria: Telejornalismo
Programa: “Medicina do Futuro: realidade ou ficção?” – 1º lugar
Data da premiação: 01/04/2014
3 – Prêmio Jornalista Tropical – Organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT)
Categoria: Jornalística/TV
Programa: “Hanseníase, a história que o Brasil não conhece” – 1º lugar
Data da premiação: agosto de 2014
4 – 36º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Documentário/TV
Programa: “A Pele Negra” – Menção Honrosa
Data da premiação: 29/10/2014
5 – 15º Prêmio Imprensa Embratel/Claro
Categoria: Jornalismo/Reportagem Cultural
Programa: "Terra da Poesia" – 1º lugar
Data da premiação: 09/12/2014
6 – Prêmio MPT de Jornalismo 2014
Categoria: TV – Etapa Regional Centro-Oeste
Programa: "CLT – 70 anos" – 1º lugar
Data da premiação: 11/12/2014
7 – Prêmio MPT de Jornalismo 2014
Categoria: Repórter Cinematográfico – Etapa Regional Centro-Oeste
Programa: "Infância Perdida" – 1º lugar
Data da premiação: 11/12/2014
8 – 4º Prêmio Longevidade Bradesco Seguros
Categoria: Mídia eletrônica (rádio, TV e internet)
Programa: “Novos Idosos, Velhos Desafios” – 2º lugar
Data da premiação: 15 de outubro de 2014
Programas finalistas em 2014 (4)
1 – 59ª Edição do Esso (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: “Escola Base – 20 anos depois”
Data da premiação: 02/12/2014
2 – 11º Prêmio Libero Badaró
Categoria: Cobertura Internacional
Programa: "Vítimas do Conflito Armado na Colômbia"
Data da premiação: 24/11/2014
3 – 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria: Telejornalismo
Programa: “Desperdício de alimentos, quem paga essa conta?”
Data da premiação: outubro de 2014
4 – 8º Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo
Categoria: Telejornalismo
Programa: “Chico Mendes – sua luta, seu legado”
Data da premiação: outubro de 2014
Prêmios em 2013 (4)
1 – Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde
Categoria: Televisão e Vídeo
Programa: “Câncer – Avanços e Desafios” – Menção Honrosa
Data da premiação: 04/07/2013
2 – 8º Prêmio SINDHRio de Jornalismo e Saúde
Categoria: Jornalismo
Programa: “Medicina do Futuro: realidade ou ficção?” – Menção Honrosa
Data da premiação: 04/11/2013
3 – 35ª Edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos humanos
Categoria: Documentário de TV
Programa: “Carandiru, as marcas da intolerância” – Menção Honrosa
Data da premiação: 22/10/2013
4 – VII Concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo
Categoria: Jornalística
Programa: “Exploração Sexual: jogo fora da lei” – Menção Honrosa
Data da premiação: 25/11/2013
Programas finalistas em 2013 (1)
1 – Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde
Categoria: Televisão e Vídeo
Programa: “A vida por um fio”
Data da premiação: 04/07/2013
Prêmios em 2012 (9):
1 – Prêmio IEV Mídia Cultural 2012
Categoria: Jornalística
Programa: “Vale do Paraíba” – Vencedor
Data da premiação: 01/12/2012
2 – Prêmio ANTF- Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários
Categoria: Televisão
Programa: "Trens do Brasil" – Vencedor
Data da premiação: 04/09/2012
3 – 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Documentário
Programa: “Crimes da Ditadura” – Vencedor
Data da premiação: 23/10/2012
4 – Prêmio APEX Brasil – Exportar é Inovar
Categoria: Melhor Reportagem Jornalística
Programa: "O Brasil que exporta" – vencedor
Data da premiação: outubro de 2012
5 – 5º Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2012
Categoria: Imprensa, subcategoria Televisão
Programa: "O Nosso Lixo" – vencedor
Data da premiação: 28/11/2012
6 – Prêmio Sindiverde
Categoria: Televisão
Programa: "O Nosso Lixo" – 2º lugar
Data da premiação: outubro de 2012
7 – Prêmio Jornalista Abdias Nascimento
Categoria: Televisão
Programa: "O Negro no Brasil, Brilho e Invisibilidade" – 2º lugar
Data da premiação: 12/11/2012
8 – 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: Televisão
Programa: “A Mão de Obra Escrava Urbana” – Menção Honrosa
Data da premiação: 12/11/2012
9 – Prêmio Microcamp de Jornalismo
Categoria: TV
Programa: “O Lixo Eletrônico no Brasi” – Vencedor
Data da premiação: março de 2012
Programas finalistas em 2012 (6)
1 – Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: “A Mão de Obra Escrava Urbana”
Data da premiação: 04/12/2012
2 – 19ª edição do Prêmio da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Jornalismo
Categoria: Televisão
Programa: "Trens do Brasil"
Data da premiação: outubro de 2012
3 – Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade
Categoria: Televisão
Programa: “O Lixo Eletrônico no Brasil”
Data da premiação: outubro de 2012
4 – Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade
Categoria: Televisão
Programa: “Agrotóxicos no Brasil”
Data da premiação: outubro de 2012
5 – Prêmio Jornalista Abdias Nascimento
Categoria: Televisão
Programa: “Quilombo, luta e resistência”
Data da premiação: 12/11/2012
6 – I Prêmio de Jornalismo da Indústria da Construção da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC
Categoria: Televisão
Programa: “Habitação – do sonho ao concreto”
Data da premiação: 2012
Prêmios em 2011 (3)
1 – Prêmio Imprensa Embratel 2011
Categoria: Educação
Programa: “Publicidade Infantil” – Vencedor
Data da premiação: 22/11/2011
2 – Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo
Programa: “Agrotóxicos no Brasil” – Vencedor
Ano da premiação: 2011
3 – Grande Prêmio Piauí de Reportagem 2011 – Coordenadoria de Comunicação Social do Piauí
Categoria: Vencedor do Grande Prêmio
Programa: “Delta do Parnaíba”
Data da premiação: 01/11/2011
Programas finalistas em 2011 (1)
1 – Prêmio Esso de Jornalismo (Prêmio Exxonmobil de Telejornalismo)
Categoria: Telejornalismo
Programa: “Torcidas: fúria, responsabilidade e paixão”
Prêmios em 2010 (2)
1 – V Prêmio Orgulho Autista 2009/2010
Categoria: TV
Programa: “Autismo”
Data da premiação: 03/12/2010
2 – Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
Categoria: TV/Documentário
Programa: “Pistolagem: tradição ou impunidade?” – Menção Honrosa
Data da premiação: outubro de 2010
Programas finalistas em 2010 (3)
1 – Prêmio Lorenzo Natali – da União Europeia para programas jornalísticos que tratam de direitos humanos, democracia e desenvolvimento
Categoria: Televisão
Programa: “Guerrilha do Araguaia”
Data da premiação: dezembro de 2010
2 – 12ª edição do Prêmio Imprensa Embratel
Categoria: Televisão
Programa: “Biopirataria: natureza roubada”
Data da premiação: 2010
3 – Prêmio CNT de jornalismo – Confederação Nacional dos Transportes Categoria: Televisão
Programa: “Transamazônica – 40 anos”
Data da premiação: 2010