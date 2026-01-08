Jornalista Conrado Corsalette morre aos 47 anos

Informação foi divulgada pelo site Nexo Jornal, do qual ele foi cofundador. Causa do óbito não foi informada

O jornalista Conrado Corsalette morreu nesta quinta-feira, 8, aos 47 anos de idade. Informação foi divulgada pelo site Nexo Jornal, do qual ele foi cofundador . Causa do óbito não foi informada.

Natural de São Paulo, Corsalette se formou na Faculdade Cásper Líbero em 1999 e durante sua trajetória atuou em jornais como o Estadão e a Folha de S.Paulo, onde se especializou na cobertura política.

Em 2015 ele se dedicou a criação do Nexo, que surgiu com a "missão de servir ao interesse público e a democracia", e esteve conduzindo o jornal em momentos importantes, como eleições nos Estados Unidos (EUA) e no Brasil e a pandemia da Covid-19.

Já em fevereiro de 2025 ele passou a atuar como secretário de redação do jornal digital Poder360, onde estava até então. Corsalette deixa duas filhas.