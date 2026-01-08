Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornalista Conrado Corsalette morre aos 47 anos

Informação foi divulgada pelo site Nexo Jornal, do qual ele foi cofundador. Causa do óbito não foi informada
Autor Gabriela Almeida
Gabriela Almeida Repórter O POVO
O jornalista Conrado Corsalette morreu nesta quinta-feira, 8, aos 47 anos de idade. Informação foi divulgada pelo site Nexo Jornal, do qual ele foi cofundador. Causa do óbito não foi informada.

Natural de São Paulo, Corsalette se formou na Faculdade Cásper Líbero em 1999 e durante sua trajetória atuou em jornais como o Estadão e a Folha de S.Paulo, onde se especializou na cobertura política. 

Em 2015 ele se dedicou a criação do Nexo, que surgiu com a "missão de servir ao interesse público e a democracia", e esteve conduzindo o jornal em momentos importantes, como eleições nos Estados Unidos (EUA) e no Brasil e a pandemia da Covid-19.

Já em fevereiro de 2025 ele passou a atuar como secretário de redação do jornal digital Poder360, onde estava até então. Corsalette deixa duas filhas.

