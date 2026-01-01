Rréveillon na Avenida Paulista teve música e fogos silenciosos

A festa de réveillon na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, teve 14 horas de música e 15 minutos de fogos silenciosos, após contagem regressiva conduzida pela cantora Simone Mendes.

A estrutura do evento contou com um grande palco, com painel de LED cenográfico e dez torres de vídeo distribuídas ao longo da avenida, ampliando a visibilidade das atrações ao longo de todo o percurso. O evento teve início na tarde desta quarta-feira (31), com apresentações religiosas do Colo de Deus, de Frei Gilson e do Padre Marcelo Rossi, que abriram a programação gratuita. Ao todo, foram nove atrações ao longo das 14 horas de shows, com nomes como João Gomes, Belo, Maiara e Maraisa, Ana Castela, Simone Mendes e Latino.

Segurança A prefeitura de São Paulo, organizadora do evento, informou que mais de 4,5 mil agentes reforçaram a segurança de quem compareceu à festa, mas que não houve incidentes graves. A operação de segurança contou também com o Smart Sampa, um programa de videomonitoramento. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) disponibilizou 1.100 agentes distribuídos por todo o perímetro do Réveillon e também nas ruas adjacentes à Avenida Paulista, segundo a administração municipal. Já a Polícia Militar destacou 1.950 policiais e houve também a participação de mais de 1.500 agentes privados de segurança.