Ressaca leva bombeiros a realizarem 547 salvamentos nas praias do Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizou entre a quarta (31) e às 6h desta quinta-feira (1º), 547 salvamentos de pessoas nas praias de Copacabana e Leme, na zona sul do Rio.

O número é superior ao que foi registrado na passagem de 2024 para 2025. Naquela ocasião, ocorreram 29 salvamentos. No total do estado do Rio, foram registrados 840 atendimentos na Operação Réveillon preparada pela corporação. Para o porta-voz dos Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, a ressaca do mar, com ondas de até 2,5 metros, influenciou o aumento de atendimentos, agravados pelo fato de muitos banhistas não respeitarem os alertas para que evitassem o banho de mar. “As pessoas ignoraram. Tomadas pelo calor em dia muito quente, realmente não seguiram as orientações dos guarda-vidas, não respeitaram as cores das bandeiras e muitas vezes entram no mar mesmo depois dos guarda-vidas apitarem e acabam se afogando”, disse Contreiras à Agência Brasil. O militar acrescentou que muitas das vítimas foram resgatadas de helicópteros, outras levadas pelas motos aquáticas e ainda algumas retiradas diretamente das águas pelos guarda-vidas.

“Não há como a gente não relacionar isso ao descumprimento e ao desrespeito às normas de segurança do mar por parte dos banhistas. É um número muito alto na conjunção do calor muito forte, a presença da ressaca e a inobservância das pessoas que estavam na praia”, afirmou. Nos últimos dias, o porta-voz vinha fazendo alertas e falava, inclusive, para que não cumprissem a tradição de pular sete ondas para dar sorte e felicidade. A força das ondas levava as águas bem perto de onde foram montados os palcos para os shows do réveillon. “Crianças, idosos, principalmente, podem ser surpreendidas por estas ondas que podem derrubar as pessoas mesmo na beira da praia e serem arrastadas para o fundo. É um tipo de afogamento que pode acontecer também”, observou.

Jovem desaparecido Foi justamente na arrebentação que um jovem de 14 anos, da cidade Campinas, em São Paulo, foi levado pela correnteza no fim da manhã desta quarta ontem (31). Os bombeiros ainda trabalham na localização do rapaz. Eles são acompanhados pela família do jovem desaparecido. Conforme o porta-voz, desde ontem a corporação continua empregando todos dos recursos necessários como mergulhadores, motos aquáticas que fazem varredura próximo ao local em que ele foi visto da última vez, um barco inflável equipado com um sonar capaz de mapear o fundo do mar, helicópteros na costa e drones que fazem sobrevoo na orla. “O trabalho continua manhā, tarde, noite e madrugada. A gente não para até que possa encontrar a vítima, ainda que sem vida. A gente não pode dizer que vai encontrar com vida, mas é importante encontrar para acabar com a angústia da família”, disse.

As condições ruins do mar continuam e, por isso, permanecem os cuidados dos bombeiros. Segundo o tenente-coronel, o mar continua com uma ondulação forte e com muita energia. Além disso, há algumas valas ou correntes de retorno ativadas, fenômenos como a maré e o vento que favorecem a ocorrência de afogamentos. “A orientação é que até domingo as pessoas que forem para as praias obedeçam e sigam as cores das bandeiras que estão na areia. Com bandeira vermelha não são locais para mergulhar”, afirmou. O balanço dos Bombeiros indicou ainda a preocupação com crianças perdidas. No ano de 2025 em todo o estado foram mais de 3.300. De ontem até as 6h de hoje foram 35 crianças que se perderam nas praias.