Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de janeiro de 2026

Nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana Maria Della Costa (100 anos)

Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental

Nascimento do ator, radialista, locutor, radioator, autor, diretor e roteirista cearense Emiliano Queiroz (90 anos)

Nascimento do ex-futebolista paulista Roberto Rivellino (80 anos), frequentemente considerado um dos melhores jogadores da história do futebol

Ceres, o maior e primeiro objeto conhecido no Cinturão de Asteroides, é descoberto por Giuseppe Piazzi (225 anos)

Dilma Rousseff se torna a primeira mulher a presidir o Brasil (15 anos)