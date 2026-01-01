Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa Civil de SP alerta para chuva intensa nos primeiros dias do ano

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

A Defesa Civil de São Paulo informou que haverá alterações significativas nas condições meteorológicas em todo o estado e chuva intensa nos primeiros dias de 2026. Para o início de janeiro, a passagem de uma frente fria pela costa do estado deve intensificar a instabilidade, elevando o risco de chuva forte e temporais em diversas regiões.

Além disso, o avanço desse sistema contribuirá para a redução gradual das temperaturas e o enfraquecimento do calor intenso.

Para esta quinta-feira (1º), o sol aparece entre variação de nuvens, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser moderadas a fortes. Segundo o órgão, a instabilidade está associada à rápida passagem de uma frente fria pelo oceano, somada ao transporte de umidade da região amazônica.

Na sexta-feira (2), uma mais uma frente fria avança pela costa paulista, favorecendo tempo mais nublado e chuva a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste e no litoral do estado.

“As precipitações podem ser moderadas a fortes, com possibilidade de acumulados significativos, aumentando o risco para transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis”, divulgou o governo do estado.

Os acumulados de chuva entre hoje e domingo (4) devem ser significativos, com maior destaque para a faixa leste do estado. Na previsão de acumulados muito altos, estão as regiões do Vale do Ribeira, de Sorocaba, Campinas, da Baixada Santista e do Litoral Norte.

Acumulados altos estão previstos para a região metropolitana de São Paulo, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. Índices médios de chuva devem acontecer nas regiões de Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba.

Gabinete de Crise

O governo do estado mobilizou o Gabinete de Crise para coordenar ações de prevenção e atendimento de municípios diante da previsão de chuvas intensas.

“Ao longo de toda a semana, os órgãos responsáveis pela resposta às emergências reúnem-se na sede da Defesa Civil mobilizando e integrando suas estruturas para otimizar o atendimento às ocorrências e diminuir o tempo resposta”, informou o governo estadual.

Orientações à população

A Defesa Civil orienta os motoristas que pretendem viajar durante o período de Ano Novo a redobrar a atenção, principalmente durante episódios de chuva forte.

“É importante evitar trafegar por áreas alagadas, reduzir a velocidade em pistas molhadas, manter distância segura entre os veículos e, em caso de baixa visibilidade, procurar um local seguro para parada”, divulgou.

Outra recomendação é que acompanhem as condições do tempo e da rodovia antes de iniciar a viagem e seguir as orientações dos órgãos de trânsito e concessionárias.

Para quem estiver na praia, durante temporais, recomenda-se evitar permanecer na faixa de areia, não entrar no mar em condições adversas e buscar abrigo em locais seguros.

Em caso de raios, a orientação é sair rapidamente da água e se afastar de áreas abertas, além de respeitar a sinalização das equipes de salvamento, como bandeiras indicativas, e acompanhar os alertas oficiais antes e durante o deslocamento para o litoral.

Para quem pretende passar os próximos dias em chácaras, sítios ou áreas de lazer com piscina, a Defesa Civil pede redobrar a atenção às condições meteorológicas.

Em caso de chuva forte ou aproximação de tempestades, a recomendação é sair imediatamente da piscina, evitar áreas abertas, não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas e buscar abrigo em locais seguros e cobertos. Também é importante suspender atividades ao ar livre durante a ocorrência de raios.

