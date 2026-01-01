Defesa Civil confirma manutenção do alerta de ressaca em praias do Rio
A medida visa reforçar a segurança de moradores e turistas, especialmente neste período de grande movimentação em função das festas de virada do ano. A orientação da Defesa Civil é que a população evite entrar no mar, principalmente durante a noite e nos períodos de maré alta. Segundo o órgão, é fundamental respeitar a sinalização de segurança, seguir as orientações dos guarda-vidas, não ultrapassar áreas isoladas e manter crianças sob supervisão constante.
O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Tarciso Salles, esclareceu que a ressaca aumenta significativamente o risco de afogamentos. “Por isso, pedimos que a população colabore, respeite a sinalização, evite o banho de mar e priorize a segurança neste período de réveillon.”
Pessoas que tenham consumido bebida alcoólica não devem entrar no mar. Recomenda-se também manter distância de costões, pedras e áreas com correnteza visível. Em caso de emergência, a orientação é que as pessoas procurem imediatamente um guarda-vidas ou acionem os telefones 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).