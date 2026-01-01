Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa Civil confirma manutenção do alerta de ressaca em praias do Rio

Defesa Civil confirma manutenção do alerta de ressaca em praias do Rio

Autor Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Autor
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro (Sedec-RJ), por meio do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), confirmou nesta quinta-feira (1º) que continua em vigor o alerta de ressaca para o litoral fluminense, entre a capital do Rio de Janeiro e o município de Arraial do Cabo, até que sejam emitidos novos avisos pela Marinha.

A medida visa reforçar a segurança de moradores e turistas, especialmente neste período de grande movimentação em função das festas de virada do ano. A orientação da Defesa Civil é que a população evite entrar no mar, principalmente durante a noite e nos períodos de maré alta. Segundo o órgão, é fundamental respeitar a sinalização de segurança, seguir as orientações dos guarda-vidas, não ultrapassar áreas isoladas e manter crianças sob supervisão constante.

O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Tarciso Salles, esclareceu que a ressaca aumenta significativamente o risco de afogamentos. “Por isso, pedimos que a população colabore, respeite a sinalização, evite o banho de mar e priorize a segurança neste período de réveillon.”

Pessoas que tenham consumido bebida alcoólica não devem entrar no mar. Recomenda-se também manter distância de costões, pedras e áreas com correnteza visível. Em caso de emergência, a orientação é que as pessoas procurem imediatamente um guarda-vidas ou acionem os telefones 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar